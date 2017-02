Muumiperheen hiihtokoulu 5.helmikuuta

Mikkelin Latu järjestää Rantakylän kentällä 5.2. maksuttomat Muumiperheen hiihtokoulun sekä Susiniemi hiihdon Latupirtille. Susiniemihiihdon lähtöpaikat ovat Kalevankankaalla, Rantakylässä ja Otavassa.

Kalevankankaalla on tarjolla hiihdon opastusta aikuisille klo 10–11 välillä. Samaan aikaan Rantakylän kentällä järjestettävä Muumiperheen hiihtokoulu on tarkoitettu lapsille aikuisten kanssa.

Latupirtti palvelee klo 10–16 ja Latupirtillä kävijöiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Latupirtillä on myös mahdollisuus kokeilla napakelkkaa ja retkiluistelua.

Suomen Latu järjestää päivää aikaisemmin eli vuoden ensimmäisenä Luonnon päivänä 4.2. klo 10 Maailman suurimman hiihtokoulun. Tavoitteena on saada 100 000 ihmistä yhtä aikaa ladulle. Maailman suurin hiihtokoulu kattaa yli 60 Suomen Ladun jäsenyhdistyksien järjestämää tapahtumaa ympäri Suomea. Hiihtää voi tapahtumien lisäksi vaikka takapihalla, farkuissa tai verkkarihousuissa.

– Tavoitteena on innostaa koko kansa laduille ja tarjota heille hauskoja matalan kynnyksen tapahtumia, jotka soveltuvat koko perheelle, Suomen Ladun laji- ja tapahtumapäällikkö Juhani Lehto kertoo.

Maailman suurimman hiihtokoulun päätapahtuma järjestetään Paloheinässä, Helsingissä. Nouse siis suksille 4.2. klo 10. Kaikki ladulle – vaikka vartiksi!

Lisätietoja Maailman suurimmasta hiihtokoulusta ja tapahtumista: www.suomenlatu.fi/hiihtokoulu