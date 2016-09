Musikaali kruunaa Pitäjänkirkon 200-vuotisjuhlan

Toivon talo perustuu todellisten ihmisten tarinoihin.

Pitäjänkirkon juhlavuosi huipentuu Toivon talo -juhlamusikaalin esityksiin 14.–16. lokakuuta kello 19.

Arto Myllärisen käsikirjoittama ja Lasse Heikkilän säveltämä näytelmä tuo näkyväksi ihmiselämän ilot, surut ja ristiriidat kutkutellen niin katsojan nauruhermoja kuin kyynelkanavia. Samalla saadaan kokea välähdyksiä kirkon vaiheista.

Musikaali marssittaa Pitäjänkirkkoon lottia ja sotilaita, nuoria rakastavaisia sekä keskenään kinailevan historioitsijaisän ja älykännykkäänsä räpeltävän pojan – siis monet ihmiselämän arkiset ilot, surut ja ristiriidat.

Käsikirjoittaja Arto Myllärinen ohjaa sen yhdessä Tarja Pyhähuhdan kanssa. Tärkeässä roolissa ovat myös Heikkilän näytelmää varten säveltämät kappaleet, jotka Fermaatti-kuoro solisteineen tulkitsee.

Tavallisten ihmisten arjen ja tunteiden lisäksi näytelmä tarjoaa välähdyksiä Pitäjänkirkon ja koti-Suomen vaiheista kirkon palosta jälleenrakentamiseen ja nälkävuosista evakkomatkoihin. Nähdäänpä lavalla kirkasotsaisia seurakuntavaikuttajia Pekka Simojoesta Jaakko Löyttyyn ja historian merkkihenkilöitä Urho Muromasta marsalkka Mannerheimiin.

– Savo-Karjalan rajaseuduilta löytyy värikästä historiaa ja persoonia. Olenkin hyödyntänyt tekstissä todellisten ihmisten tarinoita, vaikka käsikirjoitus kestää myös historiallista kritiikkiä, vakuuttaa Myllärinen.

Tarja Pyhähuhdan mukaan yksi käsikirjoituksen vahvuuksista on monipuolisuus: esityksen aikana kutkutellaan taatusti niin katsojan nauruhermoja kuin kyynelkanavia.

– Teos on siinä mielessä moderni, että se sallii ja tuo näkyväksi kaikenlaiset asiat elämässä. Ihmisen ei tarvitse olla vain puhdas ja rikkeetön vaan riittää, kun on nöyrä ja osaa pyytää anteeksi. Meillä on suuri Jumala. Ennen vääristä sanoista ja teoista pistettiin häpeäpaaluun tai laitettiin kortti kuivumaan. Ehkä tässä ajassa raja-aidat voivat kaatua ja inhimillisyys mahdollistua. Jumalalle arvokasta on se mitättömistä mitättömin, Pyhähuhta sanoo.

Ohjaajat toivovatkin, että näytelmä voisi välittää lohtua ja voimaa niin teoksen toteuttajille kuin sen katsojille – Toivon talo kun kuuluu kaikille.