Musiikkiopiston nuoret solistit

Torstain konsertissa Mikaelissa on reilu parikymmentä solistia.

Mikkelin kaupunginorkesterin perinteinen nuorten solistien konsertti tarjoaa 10.11. klo 18 Mikaelissa Mikkelin musiikkiopiston taitajille tilaisuuden soittaa ja laulaa ammattiorkesterin riveissä ja solistitehtävissä.

Konsertissa kuullaan eri-ikäisiä viulisteja, huilisteja, sellistejä ja laulajia – nuorin solisteista on 8-vuotias. Ohjelmassa on musiikkia eri aikakausilta Vivaldista Wieniawskiin ja kevyeen musiikkiin. Yhteisnumerona Vilhonkadun kamariorkesterin kanssa kuullaan Ilkka Kuusiston teos Divertimento nro 2.

– Tämä on minulle viides kerta, kun johdan nuorten solistien konserttia, kertoo Jyrki Lasonpalo.

– Muutosta on matkan varrella on tapahtunut siinä mielessä, että rytmimusiikkia tai kevyempää musiikkia on tullut ohjelmistoon enemmän.

– Pitää elää tätä päivää ja koska musiikkiopistossa enemmän ja enemmän on kysyntää rytmimusiikin opiskeluun, täytyy meidänkin mennä virran mukana. Se on myös hyvin opettavaista puolin ja toisin.

Kapellimestari Jyrki Lasonpalon mukaan yhteistyö musiikkiopiston ja kaupunginorkesterin välillä on kullanarvoista.

– Mikkelin kaupunginorkesteri haluaa tukea nuorten muusikoiden opintoja ja tarjota jo varhaisessa vaiheessa mahdollisuuksia saada kokemuksia siitä, miltä ammattiorkesterin kanssa soittaminen tuntuu, siitä tässä on kyse, sanoo Lasonpalo.

– Ihanne olisi, jos toimisimme samoissa tiloissa – orkesteri ja musiikkiopisto. Se hyödyttäisi molempia monellakin tapaa.

Laulunopettaja Nina Kaitarannan Edith Södergranin runoon Laulu valtamerestä säveltämä kappale saa ”toisiesityksensä” konsertissa.

– Ensiesitys oli opinnäytetyöni yhteydessä, mutta suurelle yleisölle laulu esitetään vasta torstain konsertissa, kertoo Kaitaranta.

– Musiikkiopiston oma Lauluyhtye Soiva esittää kappaleen.

Essi Kettunen 10 v. viulisti esiintyy myös konsertissa.

– Aloitin viulunsoiton 4-vuotiaana, eli kohta tulee seitsemän vuotta täyteen, kertoo Essi.

– Konsertissa esitän Henri Wieniawskin teoksen Legende, op.17.

Innoitus viuluopintoihin tuli luonnostaan, sillä oma äiti on myös viulisti.

– Tämä konsertti on kolmas, missä esiinnyn isolle yleisölle. Minua ei kylläkään jännitä. Musiikkiopiston opiskelijat ovat valmistautuneet konserttiin omien instrumenttiopettajiensa johdolla.

Musiikkiopiston Nuoret Solistit ja Mikkelin kaupunginorkesteri Mikaelissa 10.11. klo 18.