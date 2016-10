Musiikkiopisto James Bondin hengessä

Konserttiin saa pukeutua teeman mukaan!

James Bond on kaikille tuttu ja Bond-tunnarit tunnistaa jokainen. Mikkelin musiikkiopiston orkesterit ja lauluyhtyeet ovat valmistaneet huiman konsertin, jonka ohjelmisto yhtä poikkeusta lukuunottamatta koostuu James Bond filmien tunnussävelmistä.

– Tämä nousi esille viime syksynä, kun mietiskeltiin, millä teemalla mentäisiin tänä syksynä. Idea Bond -teemasta lähti alunperin oppilailta, kertoo kertoo rumpujensoiton- ja lyömäsoitinten opettaja Janne Ikonen.

Konsertti pidetään entisellä Töpärillä, joka myös Naisvuoritalona tunnetaan.

– Olin yhteydessä Naisvuoritalon nykyiseen omistajaan ja ensi viikon keskiviikkona meillä on konsertti, jossa esiintyy Wind Jazz Orchestra, Mikkeli Winds, musiikkiopiston kolme pop/jazz bändiä, Lauluyhtye Soiva sekä musiikkiopiston laulusolisteja, iloitsee Ikonen.

Ohjelmisto on siis James Bond -leffoista tuttuja kappaleita.

– Paitsi yksi, joka on Vellu Halkosalmen sävellys 007 ja se esitetään Big Band versiona, kertoo pop/jazz bändien vetäjä ja bassonsoiton opettaja Juho Puikkonen.

Laulun opiskelija Maria Trygg on mukana laulamassa useammassa musiikkiopiston bändissä. Häntä kuullaan myös konsertissa.

– Olen ollut tosi huono katsomaan Bondeja, olen nähnyt ihan ekan ja sitten kolme viimeisintä, kertoo Trygg.

– Mutta ehdotin tätä teemaa opettaja Nina Kaitarannalle, sillä tunnussävelmät ovat kyllä tuttuja. Oma lemppari on Skyfall. Olen Afdele fani, joten se lienee luonnollinen valinta.

Konsertin kesto on hieman toista tuntia.

– Meillä ei ole väliaikaa konsertissa, mutta yleisön ei myöskään tarvitse nököttää paikallaan koko aikaa, vaan halutessaan voi agenttimaiseen tyyliin tarkkailla kanssayleisöä, virnistää Ikonen.

– Tässä on myös mainio tilaisuus tulla konserttiin ja pukeutua teeman mukaan! Se on jopa toivottavaa. Bondin lisäksi elokuvista löytyy mielenkiintoisia hahmoja vaikka millä mitalla.

– James Bondille on helppo naureskella ja varsinkin tunnareille saattaa moni hymähtää, että juu, samanlaisia kaikki, mutta sepä niiden ideakin on, Bond teeman tunnistaa missä vain. Kappaleiden sovitukset ovat kauttaaltaan todella hienoja, sanoo Puikkonen.

– Hymähtelijöille voi sanoa, että teeppä ite perässä, säestää Ikonen.

Mikkelin musiikkiopiston James Bond -konsertti Naisvuoritalolla ke 2.11. klo 18 Liput 12 e ennakkoon musiikkiopistolta tai ennen konserttia ovelta.