Muina miehinä Huovista

Kolme Ii:tä, eli Ilkka Heiskanen, Ilkka Korhonen ja Ismo Kotro valmistavat Veikko Huovisen Lyhyistä erikoisista ja ehkä vähän muistakin teksteistä kokoillan näytelmän, joka saa ensi-iltansa 5.12. Kulttuuritalo Tempossa.

– Meillä on kolmen kopla, jonka jutut käy yksiin ja mä olen esittänyt ehkä eniten meistä Huovisen tekstejä, snaoo Ilkka Heiskanen.

– Huovisella on pitkälti sellainen korpikirjailijan painolasti – johtuu varmaan Havukka-ahon ajattelijasta, mutta ennemminkin hän on satiirikko.

Huovisen tapa käsitellä ihmisiä on sydämellinen.

– Hän ei kyykytä ihmistä eikä kettuile, mutta kuitenkin huumori on mukana kaikissa, sanoo Heiskanen.

Tyhjäntilan estetiikalla komediallista monologia toisensa perään on siis luvassa.

– Meitä on kolme miestä ja kaksitoista tekstiä, jotka esitämme enemmän ja vähemmän yksin. Kuitenkin niin, että kaikki ovat koko ajan läsnä, kertoo Korhonen.

Varsinaista työnjakoa ei oikein ole määritelty.

– Jokainen on toiminut sekä ohjaajana että dramaturgina – tekstit on valittu yhdessä. Jokainen tarina on oma maailmansa – kuin pienoisnäytelmiä tai pienoiskuunnelmia, kuvailee Heiskanen.

– Toiveena on, että jokainen katsoja lähtee esityksestä hämmentyneen onnellisena.

Tuttuja tarinoita on luvassa.

– Kaikille enemmän ja vähemmän tuttuja tekstejä, lupaa Korhonen.

– Jokainen meistä tekijöistä ja varmasti myös moni katsoja on tarkastellut vanhempiensa kirjahyllyssä olleita Huovisen kirjoja, kun niillä on ollut niin mielenkiintoiset nimet; Rasvamaksa, Ronttosaurus, Koirankynnen leikkaaja ynnä muita.Teatteriesitys Muina miehinä Kulttuuritalo Tempossa 5.12. klo 19. Kesto n. 2h. Liput 20 e. Ennakkoon tekstiviestillä p. 050 594 90 50.