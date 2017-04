Muina Miehinä Huovista Tempossa

Kolme Ii:tä, eli Ilkka Heiskanen, Ilkka Korhonen ja Ismo Kotro valmistivat viime vuoden lopulla Veikko Huovisen Lyhyistä erikoisista ja sekä vähän muistakin teksteistä kokoillan näytelmän, joka sai ensi-iltansa 5.12. Kulttuuritalo Tempossa. Ensi viikon torstaina Tempossa mennään taas Muina Miehinä.

– Tulemme taas torstaina 20.4. esityksellämme Tempoon ja lauantaina 22.4. esitys nähdään Ristiinan koulukeskuksen Setälä-salissa, kertoo Ismo Kotro.

Kolmen kopla, jolla jutut käy yksiin, esittää tekstejä yksin ja yhdessä kuitenkin niin, että kaikki ovat läsnä.

– Huovisen teksteissä ihmistä käsitellään sydämellisesti, sanoo Ilkka Heiskanen.

– Huovisella on pitkälti sellainen korpikirjailijan painolasti – johtuu varmaan Havukka-ahon ajattelijasta, mutta ennemminkin hän on satiirikko.

– Meillä on kolmen kopla, jonka jutut käy yksiin ja mä olen esittänyt ehkä eniten meistä Huovisen tekstejä, sanoo Ilkka Heiskanen.

Miehet ovat sekä valinneet, ohjanneet, että dramatisoineet tekstit yhteistuumin. Varsinaista työnjakoa ei oikein ole määritelty.

– Esitys pitää sisällään kaikille enemmän ja vähemmän tuttuja tekstejä, kertoo Ilkka Korhonen.

– Jokainen meistä tekijöistä ja varmasti myös moni katsoja on tarkastellut vanhempiensa kirjahyllyssä olleita Huovisen kirjoja, kun niillä on ollut niin mielenkiintoiset nimet; Rasvamaksa, Ronttosaurus, Koirankynnen leikkaaja ynnä muita.

– Tässä esityksessä juttua tulee kuin taikurin hatusta. Tarzan seikkailee Suomessa ja urheilujohtaja kertoo, mikä huippu-urheilua riivaa. Toiveena on, että jokainen katsoja lähtee esityksestä hämmentyneen onnellisena.

Teatteriesitys Muina miehinä Kulttuuritalo Tempossa (Mikonkatu 23) torstaina 20.4. klo 19. Kesto n. 2h. Liput 20 e. Liput ovelta tai p. 0400 238 502

Lauantaina 22.4. Ristiinan koulukeskuksen Setälä-salissa klo 14 (Mäkitie 30).