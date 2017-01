Minä en näe sinua, vaikka sinä näet minut

Ymmärrän, että musta hoikentaa, mutta se on myös äärimmäisen vaarallinen ”väri”, kun illat ovat vielä pimeitä, eikä juhannuksen yöttömät yöt ole vielä lähelläkään.

Esitänkin pienen toiveen. Käyttäkää hyvät ihmiset heijastimia, tai påukeutukaa värikkäästi tai sitten olkaa ainakin varovaisia liikkuessanne liikenteessä mustissanne ja valottomina ja ilman heijastimia.

Vaikka jalankulkijana tai pyöräilijänä näet auton tulevan, se ei ole tae siitä, että autoilija näkee sinut. Kun oikein tarkkaan mietit, niin näin se vain on.

Turha päästellä ärräpäitä ja puida nyrkkiä jälkeenpäin, jos on lähellä jäädä auton alle pimeässä. Toki toivon, että kykenette siihen. Se toinen vaihtoehto on liian surullinen.

Sekä me isot, että pienet ollaan ihan samanlaisia paukapäitä (anteeksi), mitä luottavaisuuteen tulee. ”Kyllä se jarruttaa.”

Mutta jospa se ei ehdi? Jospa se ei (kirjaimellisesti) näe mitään syytä jarruttaa?

Eli kun ollaan jalan tai pyörällä, ollaan varovaisia ja autolla liikkuessa ihan yhtä varovaisia, jos ei vielä varovaisempia. Ja käytetään sekä heijastimia että valoja.

Turvallista kevättä.