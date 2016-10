Milloin kävit museossa?

Siitä lähtien, kun Yö museossa elokuva tuli, ovat lapsukaiset haaveilleet yöstä museossa. Täytyy myöntää, että itse olen yksi niistä lapsukaisista.

Mikkelissä on tulevana perjantaina mahdollisuus osallistua Museoiden yö -tapahtumaan vaikka koko perheen voimin, kun kolme museota, Mikkelin taidemuseo, Päämajamuseo ja Kivisakasti ovat avoinna klo 17–24. Luvassa on viihdettä sekä aikuisille, että lapsille.

Erikoisohjelma pitää sisällään sekä elävää musiikkia, aarteen etsintää, että myös yllätyksiä. Jännityksellä odotan, mitä tuleman pitää.

Pikkulinnut lauloivat, että ehkä valo ja äänimaailmansa takia Kivisakasti ei ole ihan se kaikkein pienimpien tai herkimpien paikka. No, juuri siksi se houkuttaa minua. Ja ennen kuin kukaan alkaa huudella, että juu, joo, tuo on sitä amerikan hapatusta, Halloweenia, niin voin ilokseni kertoa, että ei ole. Kyseessä on todellakin Museoiden yö, ei kuolleitten yö.

Ja siitä pääsenkin kertomaan löyhää aasinsiltaa pitkin oman mielipiteeni aiheesta Koko kaupungin Halloweenjuhla.

Hienoa Mikkeli! Tällaista yhteisöllistä karnevaalimeininkiä lisää tänne murjottavaan Mikkeliin! Minä ainakin olen mukana kuin pukama ja tuon vielä jälkikasvunikin iloitsemaan juhlatunnelmasta. Pois menneitä läheisiäni muistan sitten ihan toisella tapaa.

Tiina Bolz

toimittaja