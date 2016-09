Mikkelistä saatiin malli Suomen juhlavuoteen

Liikkumisen unelmavuosi päättyy, seuraavaksi laitetaan unelmat liikkeelle.

Suomessa tehdään loistavaa työtä liikkumisen edistämiseksi, mutta silti moni liikkuu liian vähän. Mikkelissä 2014 tehdyn Täydellinen liikuntakuukausi –kokeilun ja Liikkumisen unelmavuoden kokemuksista ja prosessista on nyt tehty Unelmat liikkeelle –kokonaisuus, joka levittää kokeilukulttuurin, verkostotyön ja yhdessä tekemisen sanomaa koko maahan ensi vuonna.

– Kaiken tarkoituksena on, että vuoden 2017 jälkeen Suomessa on moni asia muuttunut; yhä useampi toteuttaa käytännössä liikkumisen ja hyvinvoinnin unelmaansa innostuneessa ilmapiirissä, on syntynyt uudenlaista yhteistyötä ja verkostoja yli perinteisten toimialojen, kertoo Valon Lisää liikettä –yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

Nikulainen haluaa antaa ihmisille heti alusta lähtien olla mukana ideoimassa lisää liikettä.

– Liikkuminen ja hyvinvointi ovat kaikille tärkeä asia – ei vain ”liikuntaväelle”. Liikunnan ja huippu-urheilun raja-aidat ovat kaatuneet – huippu-urheilu tukee vahvasti liikkeen lisäämistä ja päinvastoin.

Nikulainen näkee myös, että kaupunkien ja järjestöjen toimintavoissa tapahtuisi muutos kokeilevaan suuntaan. Mikkelissä vuoden aikana kokoontuneet verkostoryhmät jatkavat toimintaansa myös jatkossa ja pyrkivät omalta osaltaan lisäämään liikettä vertaisryhmissä.

Liikkumisen unelmavuoden vetoroolissa Mikkelissä ollut Hannu Korhonen toteaa, että yhdessä tekeminen ja yhteistyössä tehdyt tapahtumat ovat lisänneet liikettä kaupungissa.

– Aito yhteistyö liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisessä on ollut parasta koko vuodessa. Meillä on tosi hieno kaupunki. Ihmiset haluavat olla mukana hyvissä asioissa ja haluavat auttaa.

Vaikka liikkumisen kynnystä on pystytty vuoden aikana madaltamaan, liikkeen lisääminen ei ole onnistunut kaikkien kaupunkilaisten yhteydessä.

– Ponnisteluista huolimatta ei ole saatu kaikkia mikkeliläisiä. Liikkuvamikkeli –sivustoa kehitetään edelleen palvelemaan kaupunkilaisia entistä paremmin.

Etelä-Savon Liikunta on ollut mukana Liikkumisen unelmavuoden toteuttamisessa Mikkelissä ja aluejohtaja Heino Lipsanen näkeekin tärkeänä, että Liikkumisen unelmavuoden ideaa levitetään koko maakuntaan.

Liikkumisen unelmavuoden päätöstä juhlitaan tämänvuotisen Digitaalisen kaupunkiseikkailun sekä Mikkelin Jukurien ottelun yhteydessä. Digitaalisessa kaupunkiseikkailussa yhdistyvät digitaaliset ratkaisut, liikunta ja yhdistysten yhteinen tekeminen. Kenellä tahansa kaupunkilaisella on mahdollisuus tulla mukaan seikkailemaan ja tutustumaan kotikaupunkiinsa uusin silmin.

– DKS sisältää kaikkea sitä mitä Liikkumisen unelmavuodessa on lähdetty hakemaan, kuten paikallisten kehittämää uutta teknologiaa, pelin seikkailuluonnetta, yhdessä tekemistä, sukupolvien rajojen ylitys sekä kaupunkilaisten osallistaminen yhteiseen tekemiseen, kertoo Hannu Korhonen.

– Olemme panostaneet tänä vuonna erityisesti paikallisen tekemisen ja osaamisen nostamiseen seikkailun osaksi. Jo tässä vaiheessa on nöyrästi syytä kiittää kaikkia niitä toimijoita, jotka ovat olleet mahdollistamassa tämän vuoden seikkailua, toteaa yhtenä järjestäjistä toimivan Digimi ry:n toiminnanjohtaja Jukka Kumpusalo.

Neljättä kertaa järjestettävä seikkailu alkaa perjantaina Naisvuorelta ja huipentuu lauantaina jäähallin pihalle, jossa on luvassa elävää musiikkia, ilotulitus sekä kaupunkiseikkailun palkintojen jako.

– Olemme huomanneet, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pystymme tuottaman monenlaisia elämyksiä eteläsavolaisille, Jukurien markkinointipäällikkö Joni Vesalainen sanoo.

Mikkelin Jukurit puolestaan toteutti oman ja myös monen kannattajansa unelman nostamalla joukkueen Liigaan.

– Jukurien iso unelma on toteutunut, ja se on asia josta mikkeliläiset voivat olla iloisia ja ylpeitä. Asia on myös upeasti yhdistänyt moni toimijoita se sopii hienosti Liikkumisen unelmavuoden ja Unelmat liikkeelle –teemaan, sanoo Korhonen.