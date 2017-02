Mikkelin Torin luistelukentän jäärieha tänään klo 18

Mikkelin torin luistelukenttä avataan tänään keskiviikkona 1.2. klo 18. Jäärieha aloitetaan leikkimielisellä jääluutapallo-ottelulla: Jukureiden A-juniorit vastaan Mikkelin amerikkalainen jalkapallojoukkue Bouncers. Tiukan jääluutapallo-ottelun jälkeen luvassa on Jukureiden maskotin Heimon Jäädisco ja limbokilpailu.

Discon aikana Jukureiden liigapelaajat ovat tavattavissa ja antavat luisteluvinkkejä. Jukurit Shop on avoinna klo 19 saakka, jossa voi käydä nauttimassa lämmintä mehua.

Torille saapuu myös vieraita Muumimaailmasta. Muumipappa ja Nuuskamuikkunen esittävät jännittävän esityksen: Muumipapan meriseikkailun, jossa myrsky yllättää merenkävijät. Kunhan merihädästä selvitään, on halukkaille jaossa aitoja muumihaleja!

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Vaihtelevan sään vuoksi tapahtumalla on säävaraus.

TORIN JÄÄRIEHAN OHJELMA:

Klo 18.05–18.15 Jääluutapallo-ottelu Jukurit vs. Bouncers.

Klo 18.20 Heimon jäädisko ja limbokilpailu. Jukureiden liigapelaajat kertovat luisteluvinkkejä halukkaille diskon aikana.

Klo 18.45 Muumipapan ja Nuuskamuikkusen meriretki esitys

Torin luistelukenttä on avoinna helmikuun ajan (kelien salliessa).

Tapahtuman järjestää Mikke ry yhteistyössä Jukureiden, Bouncersin ja Muumimaailman kanssa.