Mikkelin Teatterissa on kaikki

Mikkelin Teatterin syyskauden ohjelmisto julkaistiin pari viikkoa sitten. Luvassa on farssia, musiikkinäytelmää, musikaalia, puheteatteria, lapsille omaa ohjelmaa sekä laadukkaita vierailuja.

Menossa on ensimmäisenä ensi-iltansa saanut Kaikki tahtoo rakastaa, joka kertoo mikkeliläisten ihmisten tarinoita musiikilla höystettynä. Useista tarinoista koostuva kokoillan näytelmä tarjoilee tunteiden vuoristorataa parhaimmillaan.

Seuraavana ensi-iltaan tulee Pertti Sveholmin ohjauksessa farssi Joka toiselle kuoppaa kaivaa.

– Näytelmä on ranskalainen farssi, mikä tarkoittaa sitä, että hauskaa pitäisi olla vaikka hampaat irvessä. Farssin luonteeseen kuuluu, että joku joutuu aina pulaan ja siitä sitten aina vain pahempaan ja pahempaan kierteeseen, kertoo Sveholm.

– Tarina lähtee siitä, että Pierre ystävineen järjestää illallisia, joille he kutsuvat jokainen vuorollaan mahdollisimman hölmön vieraan, jota sitten ilkeämielisesti pilkataan ja jonka kustannuksella lasketaan leikkiä. Tällä kertaa pilkka sattuu niin sanotusti omaan nilkkaan. Miten, tervetuloa katsomaan.

Saiturin joulu palaa ohjelmistoon marraskuun alusta.

– Saiturin joulun näki viime vuonna lukuisa määrä katsojia ja silti kaikki halukkaat eivät päässeet sitä näkemään. Tänä jouluna siihen tarjoutuu tilaisuus, lupaa Mikkelin Teatterin johtaja Katriina Honkanen.

Ja Patomäen Pavarotti, eli Risto Kopperi esittää taksikuskin tarinan ja vetäisee ainakin vielä yhden kerran Taikahuilu-opperan muutamassa minuutissa tulevana perjantaina.

Joulukuun alussa 5.12. Mikkelin Teatteri tarjoaa jotain ainutlaatuista, kun Tuntematon sotilas saapuu suurelle näyttämölle. Näytelmä ei kuitenkaan ole suurproduktio sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä näyttelijäkaartiin kuuluu tasan yksi mies. Näyttelijä Janne Kyyhkynen.

– Tämä on yhdenlainen unelma ollut jo kauan, esittää Tuntematon sotilas yhden miehen showna, sanoo Kyyhkynen.

– Ohjaaja Samuli Reunasen kanssa työstetään kovaa vauhtia esitystä.

Kyyhkynen käy näytelmän aikana läpi parikymmentöä keskeisintä roolia ja välillä hän toimii kertojana. Mukana on projisointeja ja ääninauhoja.

Lapsille talon omaa tuotantoa on Reetta-karhu ja kadonneen tähtitaivaan arvoitus, jonka ensi-ilta on 24.11. Laulu soi, metsä on kaunis, lumi narskuu tassujen alla ja jouluherkut tuoksuvat, mutta miksi on niin kovin pimeää? Tähdet ovat kadonneet! Reetta-karhu ystävineen lähtee selvittämään, mitä tähtitaivaalle on tapahtunut.

Syksyyn mahtuu myös useita vierailuesityksiä. Ainakin Poikkinainti, Salla Sillanpään Vauvakuu, Vincent Peirani& Emile Parisien ”Belle epoque”, Punainen viiva, Suloiset pulunmyrkyttäjät ja Aappolan pojat goes joulu löytyvät esityskalenterista.

Lisää ohjelmistosta osoitteesta www.mikkelinteatteri.fi