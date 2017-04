Mikkelin kaupunginorkesterilla kaksi pääsiäiskonserttia

Soiva pääsiäinen -konserttisarjassa pääsiäisajan musiikkia monipuolisesti.

Viime keväänä toteutettiin ensi kertaa Soiva pääsiäinen -konserttisarja, jossa Mikkelin kaupunginorkesterin aloitteesta pääsiäisajan musiikkitarjonta rakennettiin festivaalin muotoon. Tänä keväänä Soiva pääsiäinen -konserttisarja kuullaan 5.–20.4.

Kaupunginorkesteri on konserttisarjassa mukana kahdella eri konserttiohjelmalla. Hiljaisella viikolla keskiviikkona 12.4. klo 19 Mikkelin tuomiokirkossa kapellimestarina vierailee orkesteri taiteelliseksi partneriksi vastikään kiinnitetty Erkki Lasonpalo. Ohjelmassa kuullaan mm. Johann Sebastian Bachin herkkä kantaatti Ich habe genug sopraano Mia Huhdan tulkitsemana. Huhdalla on laaja-alainen ohjelmisto, joka kattaa vokaalimusiikin eri lajit barokkimusiikista uusimpiin kanta-esityksiin. Hän on esiintynyt laajalti sekä omin liedresitaalein että orkesterien solistina niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän on myös kantaesittänyt useita suomalaisia vokaaliteoksia.

Konsertissa Huhta esittää myös aarioita Georg Friedrich Händelin Messias-oratoriosta. Lisäksi ohjelmassa Bachin orkesterisarja h-molli, johon sisältyy mm. tunnettu Badinerie-osa. Huilusooloista molemmissa Bachin teoksissa vastaa Ilkka Laivaara, joka mm. toimii Suomen Kansallisoopperan orkesterin huiluryhmän jäsenenä päävastuualueenaan piccolonsoitto.

Toisessa Mikkelin kaupunginorkesterin Soiva pääsiäinen -sarjan konserteista kuullaan kamarimusiikkia torstaina 20.4. klo 19 Mikaelin kamarimusiikkisalissa. Tuolloin ohjelmassa on Jean Sibeliuksen jousikvartetto B-duuri sekä Johannes Brahmsin pianokvintetto f-molli. Vieraileva pianistina esiintyy Antti Manninen.

Soiva pääsiäinen -sarjan järjestelyissä ovat mukana Mikkelin kaupunginorkesteri, Mikkelin musiikkiopisto, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta sekä Lions Club Mikkeli.

Mikkelin kaupunginorkesterin konsertti Soiva pääsiäinen Mikkelin tuomiokirkossa keskiviikkona klo 19. Solisteina sopraano Mia Huhta ja huilisti Ilkka Laivaara, cembalo musiikkineuvos Matti-Veikko Kuusi. Konsertin johtaa Erkki Lasonpalo.

Torstaina 20.4. klo 19 Soiva pääsiäinen -konsertti Mikaelin kamarimusiikkisalissa solistina pianisti Antti Manninen.