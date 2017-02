Mikkelin kaupunginorkesteri, Marzi ja Arttu

Huippumuusikointia yli rajojen Mikaelissa torstaina.

Kitaravirtuoosi Marzi Nyman (s.1979) on paraatiesimerkki raja-aitoja kumartamattomasta muusikkoudesta; Marzi on kuin kotonaan niin studioissa, jazz-klubeilla kuin konserttisaleissakin. Hän on tuonut suomalaiseen rytmimusiikkiin uudenlaista elinvoimaa.

Uransa varrella noin 50 eri kokoonpanossa esiintynyt Nyman on vaikuttanut useissa eri eturivin jazzyhtyeissä kitaristina sekä tehnyt paljon töitä televisioon ja elokuviin. Hän on myös säveltänyt teoksia orkestereille ja soittanut rivimuusikkona useilla eri levytyksillä. Pelkästään tällä vuosituhannella “musiikin kameleontiksi” kutsuttu monitaituri on ehtinyt soittaa jo lähemmäs neljälläkymmenellä levyllä.

Vibrafonin ja pianon ääressä puolestaan mestaroi sukupolvensa arvostetuimpiin muusikoihin kuuluva Arttu Takalo (s.1971), joka tuli tunnetuksi Jarmo Saaren perustamassa XL-yhtyeessä. XL:n ohessa hän on ehtinyt soittaa myös muun muassa Anssi Nykänen Loop Treatmentissä ja Mia Simanaisen yhtyeessä. Vuonna 2000 Pori Jazzin vuoden taiteilijaksi valittu Takalo on esiintynyt myös mm. Radion Sinfoniaorkesterin, UMO Big Bandin ja Tallinn Sinfoniettan kanssa. Nykyisin Takalo on keskittynyt säveltämiseen, omien levyprojektiensa lisäksi myös klassisen puolen teoksiin.

Konsertin kapellimestarina toimiva Jukka Iisakkila vierailee säännöllisesti Euroopan merkittävien uuden musiikin yhtyeiden ja sinfoniaorkesterien edessä sekä eri oopperataloissa. Hän toimi Pori Sinfoniettan kapellimestarina ja taiteellisena johtajana vuoteen 2012 ja on Sääksmäki Soi! -musiikkifestivaalin taiteellinen johtaja. Iisakkila on valmistunut Tukholman kuninkaallisen musiikkikorkeakoulun orkesterinjohdon diplomiluokalta opettajanaan prof. Jorma Panula. Mikkelin kaupunginorkesteria Iisakkila vieraili johtamassa viimeksi syksyllä 2015.

Mikkelissä, Mikaelissa torstaina 23.2. kuultavan konsertin ohjelma koostuu Nymanin ja Takalon sävellyksistä, joita kehystää vastikään 70 vuotta täyttäneen amerikkalaissäveltäjä John Adamsin tunnetuimpiin teoksiin kuuluva, vahvasti minimalistisesta sävelkielestä ammentava jousiorkesteriteos Shaker Loops.

MARZI & ARTTU Mikaelissa to 23.2. klo 19. Kapellimestari Jukka Iisakkila, kitara ja laulu Marzi Nyman, vibrafoni ja piano Arttu Takalo.