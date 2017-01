Vanhalla kiinalaisella menetelmällä tutkitaan ympäristön vaikutusta ihmiseen.

Mikkelin kansalaisopisto järjestää Feng Shui -peruskurssin työpajan muodossa tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Feng Shui on vuosituhansien aikana kiinalaisessa kulttuurissa kehittynyt menetelmä, jolla tutkitaan ja jonka avulla pyritään ymmärtämään ympäristön vaikutusta ihmiseen.

Kansalaisopiston työpajan ohjaajana toimii Feng Shui -konsultti Gunilla Lindgren, joka on European College of Feng Shuin (ECOFS) edustaja Suomessa ja on tehnyt yhteistyötä ECOFSin kanssa yli 20 vuotta.

Työpaja keskittyy muotokoulun periaatteisiin. Osallistujat tutustuvat käsitteisiin Qi ja Yin/Yang sekä viiden elementin ominaisuuksiin ja suhteisiin. Viikonlopun aikana osallistujat käyttävät muotokoulun menetelmiä ja tavoitteena on löytää Mikkelin vahvuuksia ja heikkouksia. Samalla tutustutaan siihen, miten vahvuuksia pystytään vahvistamaan ja miten heikkouksia voidaan heikentää tai torjua. Osallistujat pystyvät kurssin jälkeen tutkimaan omaa asuinympäristöään, kotiaan tai työpaikkaansa.

Feng Shuista on ajan mittaan kehittynyt erilaisia koulukuntia, joiden pääperiaatteet ovat samat, mutta fokus on erilainen. Vanhin koulukunnista on muotokoulu. Se oli alun perin menetelmä, jolla pyrittiin löytämään suotuisin hautapaikka vainajalle. Uskottiin, että jos vainajalle valitaan mahdollisimman hyvä paikka, sillä on myös suotuisa vaikutus jälkeläisiin.

Tällä tavalla opittiin tutkimaan maaston ja ympäristön ominaisuuksia ja hyötymään löydöksistä. Opittiin tunnistamaan luonnon vastakohtia, Yin ja Yang, ja niiden synnyttämää suhdetta, jolla on nimi Qi.

Tänä päivänä koulukunnat jaetaan kahteen pääryhmään. On muotokoulu (Xing Shi Pai), jossa tutkitaan ympäristön muotoja ja symboliikkaa, ja käytetään loogista ajattelua. Lisäksi on kompassikoulu (Li Qi Pai), jossa tutkitaan ympäristöä immateriaalikäsitteiden kautta, kuten aika ja suunta, ja käytetään korrelatiivista, vastavuoroista, ajattelua

Lisäksi on olemassa lukuisia alakoulukuntia, jotka käyttävät osittain tai kokonaan näiden kahden pääryhmän elementtejä. Länsimaissa Feng Shui tunnetaan parhaiten niin kutsutun New Age Feng Shuin kautta, joka on kehittynyt hyvin kauas alkuperäisestä klassisesta filosofiasta.

European College of Feng Shui (ECOFS) on Berliinistä käsin toimiva Feng Shui koulu. ECOFS on kehittänyt valmennusohjelman, joka pohjautuu Feng Shuin klassisiin periaatteisiin, jotka löytyvät 107 kirjasta Kiinan keisareiden arkistoista. Nämä kirjat tunnetaan kansainvälisesti nimellä “The Complete Collection of Chinese Books”, joista vanhimmat ovat n.4.500 vuotta vanhoja.

ECOFS toimii yhteistyössä useiden yliopistojen kanssa (mm. Humboldt-Universität zu Berlin, City University of Hong Kong, University of Newcastle Australia). Yhteistyöyliopistoissa tehdään Feng Shui -tutkimustyötä klassisten periaatteiden pohjalta. Suomessa ECOFSia edustaa ECOFS Finland (www.ecofs.fi).

Tutustu Mikkeliin Feng Shuin kautta –kurssi pidetään Mikkelin kansalaisopistossa viikonvaihteessa 28-29. tammikuuta. Kurssi sisältää 16 oppituntia ja kurssimaksu on 38 euroa. Kurssille voi ilmoittautua kansalaisopiston internet-sivujen kautta tai olemalla yhteydessä kansalaisopiston toimistoon, puh. (015) 194 2929.