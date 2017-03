Mikkeliläistä soitinhuoltoa ja korjausta

Ammattimiehet löivät hynttyyt yhteen.

Kun mikkeliläisen musiikinharrastajan kitara, styrkkari, basso tai vaikka haitari hajoaa, tulee ensimmäisenä mieleen, että hemmetti soikoon. Taas pitää lähettää tai lähteä viemään soitinta toiseen kaupunkiin korjattavaksi. Paitsi että enää ei tarvitsekaan, sillä Pasi Tiihonen, Atte Hokkanen, Timo Karvo, Esko Nissinen ja Pekka Räihä ovat mikkeliläisiä muusikoita, joilta löytyy taito myös huolto- ja korjaushommiin. Apua voi tiedustella Mikkelin Musiikista.

– Heräsi ajatus, että miksi ei voisi valjastaa kaikkea sitä osaamista, mikä meiltä täällä Mikkelissä löytyy, saman katon alle, kertoo Mikkelin Musiikin yrittäjä Tiihonen.

– Itsekin on joutunut jossain elämänvaiheessa lähettämään soittimiaan muualle. Kun on akuutti hätä, on hyvä että ensiapu on lähellä eikä tarvitse postitella tai jonotella monta viikkoa. Jos vaikka liitoskorkki hajoaa, ensiapua saa pian, sanoo Karvo.

Karvo on erikoistunut puupuhaltimiin, eli klarinetti, saksofoni, oboe, fagotti ja poikkihuilu ovat miehen erikoisalaa. Hän on myös klarinetin- ja saksofoninsoiton opettaja.

Pasi Tiihonen tekee kielisoittimiin kuten kitarat bassot ukulelet – perushuollot. Esko Nissinen puolestaa korjailee ja virittää pianot, vaihtaa niihin kielet ja arvioi harmonikat sekä tekee niihin pieniä huoltoja.

– Erikoisuutena on urkuharmoni, mutta niitä lienee enää jossain museoissa, Nissinen virnistää.

– Harmonikan vaativivampia huoltoja/korjauksia en ala tekemään, mutta voin tehdä arvion ja tarpeen vaatiessa ohjata oikealle ihmiselle.

Atte Hokkanen vastaa elektroniikasta, eli kaikki, missä on jotain sähköistä, on tämän miehen alaa.

– Tähän mennessä korjailtu on vahvistimia, kitaroita ja sähköpiano. Minulla on myös 3D-tulostin, jolla olen ensin tehnyt mallinnoksen ja siten valmistanut varaosia – eli ei tarvitse jättää sen takia korjaamatta, ettei varaosaa löydy, sanoo Hokkanen.

Pekka Räihä hoitaa vaativampia korjauksia, kuten kitaran kaulan liimauksia tai vaikka kitaran rakentamista.

Mikkelin Musiikkiin voi soittaa tai mennä käymään siellä ja kysyä apua. Mikkelin Musiikin nettisivuilta löytyy jatkossa myös yhteystiedot osaajille.

– Samalla myös työllistämme itseämme vähän lisää, sanovat miehet.

– Eli huollamme kitarat, bassot, kosketinsoittimet yms. ja teemme yksilölliset johdot. Meidän kauttamme vahvistin, puhallin ja erilaisten kielisoittimien korjaus ja pianonviritys.

Lisäksi pienen äänentoistojärjestelmän vuokrausta esim. puhe /musiikkikäyttöön. Laitteessa langaton/langalliset mikrofonit, cd-soitin, usb/rca-liittimet ja laite toimii myös akkukäyttöisenä.

Mikkelin Musiikki, Porrassalmenkatu 33, p.044 77 00 250