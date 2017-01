Mikaelissa tanssiaiset loppiaisaattona

Mikkelin kaupunginorkesteri avaa kevätkautensa ja järjestää loppiaisaattona 5.1. Mikaelissa konserttitanssiaiset.

– Kyselyjä on tullut matkan varrella, sillä joskus taannoin täällä on vastaavanlaisia tanssiaisia järjestetty, mutta siitä on aikaa, kertoo intendentti Nikke Isomöttönen.

– Luvassa on niin kotimaisia tanssi-iskelmiä, kuin myös wieniläisiä valsseja ja latinorytmejä. Jos pitää tanssimisesta tai monipuolisesta musiikista, ei kannata jättää tulematta.

Ilta alkaa Martti Talvela -salista konserttiosuudella, jonka kesto on noin 45 minuuttia. Solistina konserttiosuudessa on sopraano Laura Pyrrö, jonka suuri yleisö varmasti muistaa vuoden 2014 Tähdet, tähdet -ohjelmasta.

Pyrrö valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksesta vuonna 2007 suorittaen kaikki laulututkintonsa erinomaisin arvosanoin. Hänen opettajinaan ovat toimineet mm. Liisa Linko-Malmio, Ritva Auvinen, Elizabeth Norberg-Schulz ja Marjut Hannula; mestarikursseista mainittakoon Gundula Janowitz, Helena Döse ja Udo Reinemann. Vuonna 2002 Laura Pyrrö voitti ensimmäisen palkinnon Timo Mustakallio -laulukilpailussa.

– Pyrrö esittää mm. Astor Piazzollan ja Johann Straussin musiikkia ja koska Suomi viettää juhlavuottaan, on kotimaiset säveltäjät myös otettu huomioon. Laura Pyrrö esittää konserttiosuudessa myös Oskar Merikannon lauluja.

Konserttiosuuden jälkeen siirrytään lämpiön puolelle, missä väliajan jälkeen alkavat konserttitanssiaiset. Ohjelmassa on tanssittavaa musiikkia Satumaa-tangosta wienervalssien kautta Ipaneman tyttö -kappaleen lattarirytmeihin.

– Tanssiaisissa solisteina ovat sekä Laura Pyrrö, että kaupunginorkesterin oma viulisti, tenori Tuukka Lehtonen. Kapellimestarina toimii ensimmäistä kertaa Mikkelin kaupunginorkesterin edessä vieraileva virolainen Andres Kaljuste.

Kapellimestari, viulisti ja alttoviulisti Andres Kaljuste tunnetaan monipuolisena taiteilijana niin kotimaassaan kuin ulkomailla. Tällä hetkellä Kaljuste opiskelee orkesterinjohtoa Sibelius-Akatemiassa Atso Almilan ja Hannun Linnun johdolla sekä toimii Helsingin kaupunginorkesterin vierailevana alttoviulun äänenjohtajana. Hän on osallistunut mm. Esa-Pekka Salosen, Neeme Järven, Hannu Linnun ja Mikko Franckin mestarikursseille sekä johtanut Tampereen ja Pärnun kaupunginorkestereita.

Viulunsoittoa Kaljuste on opiskellut Ruotsin kuninkaallisessa musiikkiakatemiassa sekä musiikkikorkeakoulussa Berliinissä. Berliinin RSO:n akatemian kaksivuotisen stipendiaattijakson jälkeen Kaljuste on työskennellyt viulistina mm. Britannian Kuninkaallisen Filharmonian riveissä sekä vierailevana konserttimestarina Oulu Sinfoniassa. Solistina hän on esiintynyt Viron kansallisen sinfoniaorkesterin ja Veronan kaupunginorkesterin kanssa.