Mikaelin syksy täynnä tunnelmaa

Lokakuu alkoi ja samalla alkaa myös syksyn ohjelmisto pyöriä Mikaelissa.

– Hieman yskittää vielä näin alkusyksystä, eli tapahtumia on vielä lokakuussa mutta kohti vuodenvaihdetta kun mennään, tapahtumia on melkoisen paljon, kertoo Mikaeli Oy:n toimitusjohtaja Miia Korja.

Korjan mukaan tapahtumien määrä on suhteellisen samoissa, missä mentiin edellisenä vuotena.

– Tänä vuonna ohjelmisto on erityisen joulu-painotteinen; tulossa on mm. Vesa–Matti Loirin joulukonsertti, Tuliset Tenorit feat. Suloiset Sopraanot, Antti Sarpilan, Annimaria Rinteen ja Jyrki Anttilan joulukonsertti joka yhdistelee klassista musiikkia ja swingiä. Musiikin lisäksi pikkujouluhenkeen valmistettuja stand up -esityksiä, eli tarjontaa kaikenlaiseen pikkujouluiluun ja hiljentymiseenkin on luvassa.

Pitkästä aikaa Mikkeliin tulee konsertoimaan Samuli Edelmann.

– Ellei Jurassic Piknikiä lasketa mukaan, Edelmann ei ole konsertoinut Mikkelissä vähään aikaan, sanoo Korja.

Rakkaudesta kirjallisuuteen -tapahtuma, joka viime vuonna pidettiin ensimmäistä kertaa, saa jatkoa.

– Tapahtuma saavutti hurjan suosion ja innolla odotan marraskuun alkua. Illan isäntänä toimii jälleen Jorma Kaimio, joka haastattelee kotimaisen kirjallisuuden kärkinimiä ja Suomalainen kirjakauppa on jälleen myymässä kirjailijoiden uutuuskirjoja.

Mukana on sekä uusia-, että tutumpia kirjailijoita kuten Jari Tervo, Tuula-Liina Varis, Max Seeck ja Linnea Alho.

Radion Sinfoniaorkesteri tulee Mikaeliin joulun alla ja tuo solistikseen viulisti Pekka Kuusiston.

– RSO vierailee neljällä paikkakunnalla, joista yksi on Mikkeli, iloitsee Korja.

– Kattaus meillä on vähintäänkin monipuolinen.

Yksi viimeemmäksi vahvistuneista vierailuista on Elastisen konsertti Mikaelissa 16.11.

– Elastisen kiertueaikataulu varmistui sen verran viimetipassa, ettei se ehtinyt Mikaelin syksyn ohjelmalehtiseen.

Lapsille on perinteinen Ti-Ti-nalle konsertti 12.11. ja uudenvuoden aattoon Mikaeli yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa järjestää lapsille taianomaisen illan.

– Tänä vuonna ei lapsille olekaan uudenvuoden konserttia, vaan Jokeri Pokeri Box – eli Simon ja Kirstin taikashow, kertoo Korja.

1974 Tribute to ABBA, joka siirrettiin viime vuodelta tähän syksyyn on vuorossa 22.10. Bändi 1974 on kiertänyt ympäri maailmaa ja muun muassa soittanut suuruuksien kuten Rod Stewart, Tom Jones, Kylie Minogue ja Sir Cliff Richard kanssa.

Seuraavana päivänä kuullaan Italialaisia lauluja Umberto Marcaton, Milana Misicin ja Amadeus Lundbergin tulkintoina.

Suurimpia syksyn hittejä Mikaelissa ovatt Ismo Leikola, jonka showhun on enää muutama paikka jäljellä ja Sami Hedberg – jolla on kaksi showta saman iltana – ensimmäinen loppuunmyyty ja toinenkin jo lähes täynnä. YÖ 35v. -konsertti on myös lähes loppuunmyyty.

Matti ja Teppo, Joonas Widenius Trio, Queen-musikaali ja juhlakiertueellaan Jaakko Ryhänen, Seppo Hovi ja Pentti Lasanen pysähtyvät myös Mikkelissä.

– Viimeksi mainitut herrat juhlivat kiertueella syntymäpäiviää; Ryhänen ja Hovi 70- ja Lasanen 80-vuotisjuhliaan.

Myös Pepe Willberg saapuu juhlakiertueellaan Mikkeliin. Miehen ensimmäinen pitkäsoitto täyttää 40 vuotta, Saat miehen kyyneliin -hitti 50 vuotta ja Pepe itse 70 vuotta!

Mikaelin kauden avaa tulevana perjantaina 7.10. Brüsselin kaali -monologikomedia. Eurooppa on kuin ravintola, jonne saavumme kaikki sopivasti maksumiehiksi sen jälkeen, kun tanssit on tanssittu, ruoat syöty ja juomat juotu.

Roolissa Jan Uuspõld, joka on kiistatta yksi Viron rakastatetuimpia näyttelijöitä. Hän on monologien ja stand upin

pioneeri – eikä suotta! Jan Uuspõld on Viron Luolamies. Sen lisäksi hän on reilun kymmenen vuoden ajan vetänyt salit täyteen monologiesityksillään. Hän on tehnyt merkittävän määrän televisio- ja elokuvarooleja, joiden joukosta mainittakoon elokuva, joka kantaa hänen nimeään Jan Uuspõld läheb Tartusse eli Jan Uuspõld matkustaa Tarttoon. Jan Uuspõld on myös Viron Draamateatterin pitkäaikainen näyttelijä.

