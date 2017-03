Mikaelin kevätkaudella musiikkia, tapahtumia ja teatteria

”Stand up on tullut jäädäkseen.”

Mikaelin kevätkausi on jo käynnistynyt, mutta aurinkoisten päivien myötä tapahtumia alkaa olla tihenevään tahtiin.

– Musiikkia, tapahtumia, musiikkiteatteria ja tietenkin ja sen lisäksi stand upia, joka on tullut konserttitaloihin jäädäkseen, kertoo Mikaelin toimitusjohtaja Miia Korja.

– Huhtikuussa, 7.4. tulossa ovat Voittajat – eli Robert Pettersson, IIkka Kivi, Matti Patronen ja Jape Grönroos ja toukokuussa Sami Hedberg ja Niko Kivelä vetäisevät kaksi Wings of Comedy -showta samana iltana.

Huhtikuun toinen päivä Mikaelissa kuullaan Suomen puhallinsinfonikkoja.

– Suomen puhallinsinfonikot yhdessä Mikkelin musiikkiopiston puhallinorkestereidenon kahden naisen –Marjo Riihimäki ja Anna-Leena Lumme – kokoama 50 suomalaista ammattimuusikkoa -puhaltajaa ja lyömäsoittajaa -käsittävä orkesteri solisteinaan saksofonisti Kai Ruskeepää ja mikkeliläinen lauluyhtye Wintti.

– Mikkelin musiikkiopiston puhallinorkestereita johtaa Janne Ikonen. Konsertin ohjelmisto koostuu elokuvista ja näyttämöiltä tutuista kappaleista.

Georg Otsin jalanjäljissä kuljetaan torstaina 6.4.

– Susanna Haavisto on tehnyt käsikirjoituksen konserttiin, missä Otsin vaiherikasta elämää valotetaan tarinoiden, arkistomateriaalin ja laulujen avulla. Hannu Lehtonen, Amadeus Lundberg sekä Teemu Roivainen tulkitsevat Georg Otsin tutuksi tekemiä lauluja Juha Tikan johtaman orkesterin säestyksellä.

Palatsiteatteri tuo Autiotalossa -rockmusikaalin Mikkeliin 8.4.

– Esityksessä mukana ovat mm. Ari Koivunen ja J.P. Leppäluoto ja tarjolla on taattuja suomirockin helmiä Dingolta, Popedalta ja Yöltä, listaa Korja.

Suomi 100 -teeman alla kulkevat esitykset paikallisesta Yhteinen koti -näytelmästä nähdään myös Mikaelissa kevään aikana. Sen lisäksi tulossa kaksipäiväinen Makujen Mikaeli -ruoka- ja viiniaiheinen tapahtuma, missä luvassa on maukkaita makuja ja hyvää tunnelmaa.

Herra Hakkarainen seikkailee Mikaelissa harrastustensa parissa 6.5. Linnateatteri Turusta tuo vierailulle lastennäytelmän Herra Hakkarainen harrastaa, missä Mauri Kunnaksen rakastettu hahmo Herra Hakkarainen kadehtii muiden tassulalaisten harrastuksia.

Arja Koriseva ja Rakuunasoittokunta ojentavat Ruusun äidille 13.5.

– Sekä Arja että Rakuunasoittokunta ovat vakiinnuttaneet asemansa rautaisina musiikin ammattilaisina itäsuomalaisissa sydämissä.

Toukokuun lopulla sähäkkyyttä Mikaeliin tuo vuorostaan Laura Voutilainen.

– Laura on mukana uusimmalla Vain elämää -kaudella ja tekee parhaillaan myös uutta levyä. Mikkeliin hän saapuu 21.5.

– Siinäpä loppukevään tapahtumia.

Kesällä Mikaelin valtaa tietenkin Mikkelin Musiikkijuhlat ja syksylle on tulossa ainakin Sinitaivas-konserttia, Silvennoinen ja Maijanen Band, sekä sellaisia nimiä kuin Kyösti Mäkimattila, Pasi Kaunisto, Erkki Jantunen ja Korsuorkesteri – mutta niistä lisää tuonnempana.

Mikaelin ohjelmistoa tarkemmin osoitteessa www.mikaeli.fi