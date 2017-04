Remppateatteria ohjaa tänä vuonna uusi kasvo, Matleena Nokelainen, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Remppateatteri ry. on Mikkelin vammaisjärjestöjen ideoima teatteriryhmä, johon pääsee mukaan, vaikkei mitään näkyvää vammaa olisikaan. Tänä vuonna Remppateatteri on valmistanut näytelmän Mielipuolen päiväkirja. Tämä on Nokelaisen ensimmäinen kokoillan näytelmän ohjaus Mikkelissä. Tekniikasta vastaa Janne Ahokas.

A. I. Putkonen on tavallinen toimistotyöntekijä ja tinkimätön exel-osaaja. Mielipuolisilta tuntuvat työelämän paineet ja organisaatiomuutokset ovat tuttuja myös Putkosen työpaikalla. Eräänä aamuna Putkonen herää outoon tunteeseen. Tukka on kadonnut jonnekin ja pää näyttää aivan kolhiintuneelta teepannulta…

Mielipuolen päiväkirja pohtii nykymaailman järjettömyyttä oivaltavalla tavalla. Se on tragikomedia elämän järjettömyydestä ja ihmisen pienuudesta järjestelmien jyllätessä. Näytelmä laittaa pohtimaan, kuka loppujen lopuksi on hullu. Mikä on yksilön vastuu suuressa kokonaisuudessa? Koko maailmaa ei voi pelastaa, mutta hyvät teot alkavat läheltä. Näytelmä perustuu vapaasti Nikolai Gogolin kertomuksiin Nenä ja Hullun päiväkirja.

Remppateatteri: Mielipuolen päiväkirja. Ohjaus Matleena Nokelainen, käsikirjoitus Esa Leskinen & Sami Keski-Vähälä, tekniikka Janne Ahokas. Esitykset Artium-Salissa (Paukkulantie 22) la 22.4. klo 17, su 23.4. klo 17, to 27.4. klo 19 ja la 29.4. klo 17. Liput 10€. Lippuvaraukset 050 543 3740