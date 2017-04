Matt Hendricks & Trio Tempossa

Matt Hendricks on Chicagossa toimiva taiteilija, joka pitää bluesia elossa sydämellisellä laulullaan, ainutlaatuisella soittotaidollaan ja legendaarisilla blueskappaleilla. Hendricks voitti valloittavalla esiintymisellään suositun Windy City Blues Challenge kilpailun muutama vuosi sitten. Matt on todella ylpeä voitostaan ja tänä vuonna hän suuntaa Memphisiin Kansainväliseen Blues Challenge kilpailuun Chicago Duonsa kanssa. Chicagolainen Bill ”Cash” Curtis soittaa loistavia arvosteluja saaneessa duossa rumpuja.

Matt Hendricks on aina rakastanut bluesia ja onkin alkanut pikku hiljaa kirjoittamaan lauluja omista elämänkokemuksistaan. Matt esiintyy joka tiistai ja torstai-ilta, milloin ei ole kiertueella, maailmankuulussa Buddy Guyn Legends blues Clubissa, Chicagossa – House of Bluesissa. Nyt Hendricksiä on loistava mahdollisuus kuulla Kulttuuritalo Tempossa tulevana perjantaina.