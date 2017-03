Mäntyharjun Ruotimolla ajetaan Crosskart-osakilpailu lauantaina 4.3.

Mäntyharjun Moottorikerho ja Mikkelin Urheiluautoilijat yhdistävät jälleen voimansa – seurat järjestävät yhteistyössä Crosskart-osakilpailun lauantaina 4.3. alkaen klo 11.

Kilpailupaikkana toimii tuttuun tapaan Mäntyharjun Moottoriurheilukeskus. Mäntyharjun Crosskart -osakilpailu ajetaan lähes samaa reittiä – maalla ja jäällä – kuin tammikuun lopussa ajetussa Polaria-sprintissä, joten tästäkin kilpailusta tulee taatusti hyvin mielenkiintoinen – niin kilpailijoille kuin katsojillekin.

Järjestävät seurat toivottavat kaikki tervetulleiksi joukolla nauttimaan hiihtolomalauantaista Ruotimolle, jossa autot tarjoavat vauhtinsa ja ulkoonäkönsä puitteissa varmasti katsojille huikean moottoriurheiluelämyksen. Kilpasarjan auto kiihtyy 0/100 kolmessa sekunnissa ja painaa noin 300 kg. Auton huippunopeus noin 200km/h.

Crosskart on periaatteessa kartingia vastaava, mutta kehittää kuljettajaa suoraa sora- ja rallipuolelle. Autolla voi ajaa sekä kesällä että talvella, soralla, asfaltilla, lumella ja jäällä. Laji on suosittu lähes kaikissa Pohjoismaissa. Norjassa ja Ruotsissa crosskarteilla on ajettu kilpaa jo 80-luvulta lähtien. Lajin suosio on noussut nopeasti 2000-luvun aikana.

Crosskart on hyvä ponnistuslauta nuorille kuljettajille, jotka haluavat ajaa kilpaa soralla rallityyliin. Tämä uusi luokka takaa nuoremmillekin kuljettajille mahdollisuuden ajaa soralla kilpaa vauhdikkaasti, mutta turvallisesti. Laji on kaikin puolin edullinen ja helppo tapa aloittaa rallicrossin ajaminen jo nuorena.

Kisaan on katsojilla vapaa pääsy. Parkkimaksu/auto 5e. Myytävänä pientä purtavaa ja juomaa, katsojia kehoitetaan varaamaan käteistä rahaa mukaan.

Crosskart-osakilpailu Mäntyharjun Moottoriurheilukeskuksessa la 4.3. klo 11 alkaen (Mynttiläntie, 52700 Mäntyharju).