Maalismarkkinat ensi viikolla Mikkelissä

Maalismarkkinat täyttävät Hallitustorin sekä osan Maaherrankatua ja kävelykatua keskiviikkona 15.3. klo 7–18 ja torstaina 16.3 klo 7–17.

Kauppiaita on perinteiseen tapaan tulossa paljon, lähes kaikki myyntipaikat on varattu jo etukäteen. Puolueille on varattu omat paikat Maaherrankadulla Stellan ja Akselin välissä sekä kävelykadulla Akselin edustalla.

Kävelykatuna toimivan Hallituskadun torin puoleinen osa on markkinakäytössä, muuten kevyt liikenne voi käyttää sitä normaalisti. Kävelykadun pinnan suojelemiseksi siellä sallitaan vain kuivatavaran myynti eikä sinne saa ajaa moottoriajoneuvoilla.

Jää ja lumi poistetaan torilta tämän viikon aikana (vko 10).

Markkina-alueella on kaupungin tilaama yövartiointi. Koko markkina-alue suljetaan lippusiimoin tiistaista klo 18 keskiviikkoon klo 6 ja keskiviikosta klo 18 torstaihin klo 7. Alueen sulkeminen estää myös jalankulkijoilta torialueen läpi kulkemisen illalla ja yöllä.

Maalismarkkinat aiheuttavat muutoksia myös pysäköinnissä ja liikenteessä. Maaherrankatu välillä Raatihuoneenkatu–Savilahdenkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä tiistaista 14.3. klo 9 torstaihin 16.3. klo 20 saakka. Vain välttämätön liikkeiden ja torin huoltoajo on sallittua. Torin sivulla olevat turistibussipysäkit siirretään samaksi ajaksi Mannerheimintielle Matkakeskuksen kohdalla oleville tilausliikenteelle merkityille pysäkeille.

Puolet Marskin aukiosta (noin 100 autopaikkaa) varataan vain luvan saaneiden markkinakauppiaiden käyttöön. Pysäköintirajoitus tulee voimaan maanantaina 13.3. klo 17, johon mennessä muut ajoneuvot pitää siirtää pois tältä alueelta. Sen jälkeen pysäköinti merkityllä alueella on sallittu vain luvan saaneille markkinakauppiaille. Puomit poistetaan torstaina 16.3. klo 20.

Vapaista markkinapaikoista tietää torikaupanvalvoja Joni Luhanko p. 044 794 25 09.