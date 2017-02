Lysti lykkiä tekolumella

Kaupungin palveluista on helppo nurista ja valittaa. Me toimittajat mielellään puutumme epäkohtiin ja ongelmiin, eikä siinä mitään. Se on yksi journalismin perustehtävistä.

Nyt haluan kehua yhtä mikkeliläistä palvelua eli ensilumenlatua Rantakylässä.

En ole mikään kilometrejä laskeskeleva hiihtoniilo. Luokittelen itseni sunnuntaihiihtäjäksi ja viime vuosien vähälumisuus on typistänyt harmillisesti kautta näillä leveysasteilla.

Kun viime keväänä luonnonlumilatujen uraa ei enää soran ja varpujen seasta erottanut, suunnistin ensimmäistä kertaa Rantakylään ensilumenladulle. Siellä tiukkaan tamppaantunut paksu tykkilumipatja mahdollisti vielä hiihtämisen.

Olin luullut, että Rantakylässä treenaisivat vain kilpaurheilijat ja himokuntoilijat. Olin väärässä. Tavallinen peruskuntoilija sujuttelee joukossa vaivattomasti. Lisäksi kevätkaudella hiihtäminen oli ilmaista.

Reilun parin kilometrin latu osoittautui vaihtelevaksi: sopivasti tasaista, nousuja ja laskuja.

Niin se oli lystiä, että syksyllä hankin kausilipun. Pääsin aloittamaan kauden aikaisemmin. Moni on jo huomannut saman, mutta kyllä sinne edelleen sekaan mahtuu.

Laturaivoa en ole kohdannut, enkä potenut. Latuetiketin mukaisesti jokainen saa hiihtää omaa tahtiaan. Joskus päästän takaa tulevan nopeamman hiihtäjän edelleni ennen haarakäyntinousua.