Löytöeläintalon kuulumisia

Talvi tekee pikku hiljaa tuloaan ja Suomeen jäävät linnut keskittyvät ravinnon etsimiseen ja itsensä lämpimänä pitämiseen. Lintujen talviruokinta on hyvä keino auttaa lintuja selviämään talven yli. Muista jatkaa ruokintaa koko talven mikäli aloitat sen. Linnut oppivat nopeasti hakemaan ruokansa samasta paikasta ja ruokinnan äkillinen lopettaminen voi olla linnuille kohtalokasta mikäli lähistöllä ei ole toista ruokintapaikkaa.

Tarjottavan ruoan on oltava ravintoarvoltaan hyvää ja suolatonta. Leipää ei kannata antaa, koska se täyttää kyllä vatsan mutta ei anna linnuille tarpeeksi energiaa. Maapähkinät ja kuorettomat auringonkukansiemenet ovat erittäin hyvää ja energiapitoista syötävää. Kuorettomat siemenet ovat kuorellisia parempi vaihtoehto siitä syystä että lintu ei joudu käyttämään turhaa energiaa kuoren irrottamiseen. Lisäksi kuorettomia siemeniä tarjottaessa ruokintapaikan ympäristö pysyy huomattavasti siistimpänä kun siementen kuoria ei jää ympäristöön. Ruokintapaikka on pidettävä siistinä ja ruokintalaitteen on hyvä olla sellainen jossa lintu ei pääse kävelemään ruoan seassa. Tällöin linnun ulosteen joutuminen ruoan sekaan ja sen myötä tautien leviämisvaara vähenee. Muista käyttää hansikkaita kun käsittelet alueita joissa linnut ovat olleet.

Mikkelin eläinsuojeluyhdistyksen verkkokauppaan on lisätty monia uusia tuotteita. Sieltä löytyy nyt mm. suositut kissa –ja koirakalenterit ja kissa-aiheiset joulukortit. Löydät kaupan yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.mesy.fi. Löytöeläintalolla omaa kotia odottelee moni suloinen ja kiltti kissa. Tule tutustumaan talon asukkaisiin vierailuaikana!

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16 osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi.