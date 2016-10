Löytöeläintalon kuulumisia

Yöpakkasten kausi on alkanut. Vastuullinen kesäkanalan pitäjä onkin jo luopunut kanoistaan, sillä ilman kunnollista lämmitettyä kanalaa eivät kanat talvessa tarkene.

Useat kuitenkin haaveilevat, että kesäharrastus voisi livetä kokovuotiseksi. Onhan se toki myös tuhlausta, että eläin joka luontaisesti alkaa olla vanha noin kahdeksan vuoden kieppeillä, kasvatettaisiin vain yhtä kesää varten.

Kesän pidentäminen talvikananpidoksi onnistuu, jos kanoille on tarjolla suojaisa lämmin kanala. Tilan ei tarvitse olla kovin suuri. Vertailukohtana ei kuitenkaan kannata käyttää virikehäkkikanalaa, jossa yhdellä neliömetrillä voi olla 13 kanaa. Mukavan kokoinen kotitarvekanala on kooltaan vähintään neljä neliötä.

Jokaiselle kanalle on löydyttävä unipaikka orrelta ja kaikkien on mahduttava kuopsuttelemaan yhtä aikaa myös lattialle. Myös ruokakupin ääressä on oltava tilaa jokaiselle. Lisäksi kanalassa on oltava useampi rauhallinen munintapesä, joista valita. Monet kanat tykkäävät ulkoilusta myös talvella, joten ulkotarha tarjoaa niille mukavaa virikettä.

Kanalassa linnut ovat suojassa kylmältä ja pedoilta. Eri kanarodut kestävät kylmyyttä eri tavoin, mutta mikään niistä ei voi hyvin pakkasessa. Lämmityksen voi hoitaa putkilämmittimillä, pattereilla tai lämpölampuilla. Kaikkien niiden on oltava soveltuvia pölyiseen ulkokäyttöön.

Heti valon vähentyessä kanat aloittavat sulkasadon ja pitävät mieluusti taukoa munimisesta. Talviajan tuotanto-odotukset kannattaa siis pitää maltillisina. Munintaan innostaa lisävalaistus, mutta toisaalta kunnon kana on taukonsa ansainnut.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16 osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi