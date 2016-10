Löytöeläintalon kuulumisia

Löytöeläintalon arki on useinkin hyvin erilaista kuin moni ehkä kuvittelee ja välillä melko kiireistäkin. Eläimiä hoidetaan kahdessa vuorossa, puheluja tulee paljon, eläimille etsitään koteja ja yritetään tehdä samalla varainhankintaa.

Löytöeläintalolla eläimet saavat asua niin kauan kuin koti löytyy ja terveysasiat hoidetaan kuntoon, oli sitten kyse isommasta hammasoperaatiosta tai steriloinnista. Asukkaita muuttaa taloon monestakin syystä kuten esimerkiksi omistaja on sairastunut, eläin on huostaan otettu, löytynyt tai omistajalla ei ole oman elämäntilanteen takia resursseja etsiä uutta kotia.

Toivoisin myös ihmisiltä valveutuneisuutta huomata ja tehdä ilmoitus, jos naapurissa asuvan eläimen asiat ovat huonosti. Toki asiasta voi ensin yrittää jutella omistajan kanssa, mutta usein tilanne muuttuu vasta siihen puuttumalla. Eläinsuojelunilmoituksen tekijän nimi ei tule omistajan tietoon.

Myös luonnonvaraisia eläimiä on meidän velvollisuus auttaa ja meiltä voi tarvittaessa kysyä neuvoja ennen kuin koskee eläimeen tai lähtee sitä kuljettamaan. Lintujen talviruokinta alkaa myös olla ajankohtainen ja jos sen aloittaa, on syytä jatkaa talven yli.

Talolla on taas paljon uusia asukkaita, niin kissoja kuin koiriakin. Mikä ilahduttavaa, niin eläimille myös tarjotaan uusia koteja. Päivitämme uudet kodinetsijät ensin Facebook-sivuille ja sitten nettisivuille. Samasta eläimestä voi olla useampi kyselijä ja pyrimme ottamaan yhteyttä kyselyjärjestyksessä, jos eläin ei ole vielä saanut kotia.

Eräs uusista asukeista on herkkä Lana tyttönen, sakemannilaikamix. Lana on 3-vuotias, tulee toimeen muiden koirien kanssa ja on miellyttävä lenkkikaveri. Menneisyyden möröt kuitenkin vaivaavat ja Lana pelkää miehiä. Monesti koirien kohdalla yritämme löytää mahdollisimman sopivan kodin ja toisinaan se löytyy Mikkelin ulkopuolelta.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16 osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi