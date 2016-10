Löytöeläintalon kuulumisia

Kuvassa oleva kissa on nimeltään Fortuna. Hän on leikattu tyttökissa, joka tulee muiden kissojen kanssa hyvin toimeen. Hän on väritykseltään tumma kilppari ja hänelle kelpaa hyvin monenlainen ruoka, eli hän ei yleensä paljoa nirsoile. Fortuna on tosi mukava tyttönen, hän vielä vähän arastelee, mutta pienellä työllä hänestä tulee varmasti aivan mahtava kissa.

Tällä hetkellä hän tykkää nuuskuttaa vähäsen kättä, mutta ei sen enempää. Vähän aikaa sitten hän antoi silittääkin varovaisesti, mutta se on nyt valitettavasti jäänyt pois. Hän kaipaisi enemmän huomiota ja reipastuttamista, että rohkaistuisi vielä lisää.

Neiti on ollut löytöeläintalolla jo vähän aikaa ja joutunut katsomaan kun muut kissat saavat koteja, mutta ei vain hänelle sopivaa kotia ole löytynyt. Fortuna jää helposti huomaamatta, varsinkin todella sosiaalisten kissojen temmellykseltä. Fortuna kaipaisi omaa kotia ja perhettä, joka olisi kärsivällinen, ymmärtäväinen ja valmis etenemään vähän kerrallaan ja pienin askelin saavuttamaan tämän kissaleidin luottamuksen ja saamaan uskollisen ja rakastavan ystävän.

Löytöeläintalon väki tahtoo kiittää kovasti kaikkia viime perjantaina olleeseen ruokapurkkikeräykseen osallistuneita. Lahjoituksia tuli reippaasti, josta eläimet ovat todella iloisia.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16, osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi