Löytöeläintalon kuulumisia

Villieläinhoidossa piipahti ehkäpä uljain potilas tähän asti: Mehiläishaukka. Haukka löytyi Kouvolantien varresta nääntyneenä eikä se jaksanut enää lentää vaan tallusteli tien pientareella. Ystävälliset ihmiset soittivat haukasta ja vartioivat ettei se kävele auton alle. Haukka käytiin hakemassa hoitoon.

Alkuvaiheessa lajintunnistus meni pieleen koska hiirihaukka ja mehiläishaukka muistuttavat kovasti toisiaan. Osa asiantuntijoista liputti hiirihaukan puolesta, osa mehiläishaukan. Lopulta jalkojen poimut varmistivat lajin mehiläishaukaksi. Harri -nimen saanut haukka asettui asumaan hoitohäkkiin. Ruokahalu Harrilla oli koko ajan hyvä ja sen suurinta herkkua oli hunajalla kuorrutettu maatiaisporsaan filepala. Harri tykkäsi myös banaanista jota se nautti mielellään jälkiruoaksi.

Löydettäessä Harri oli todella laiha ja oli monta sataa grammaa jäljessä normaalia mehiläishaukan painoa. Yhdentoista vuorokauden hoitojakson aikana painoa tuli runsaasti lisää, mutta liian pieni hoitohäkki vaikeutti siipien treenausta ja lihaskunnon palautumista. Harri vietiinkin lopulta villieläinhoitolaan Orimattilaan, jossa sille oli varattuna suuri ulkohäkki. Suuressa häkissä Harri pääsi aloittamaan lihaskunnon vahvistamisen. Mehiläishaukka on muuttolintu joka lentää talveksi Etelä–Afrikkaan saakka. Ei mikään pieni lentomatka! Ennen Orimattilaan lähtöä rengastaja kävi rengastamassa Harrin. Mielenkiinnolla odottelemme tuleeko Harri joskus takaisin.

Syksyn tullen löytöeläintalo on taas täyttymässä kissoista. Olet tervetullut tutustumaan löytöeläintalon asukkaisiin vierailuaikana. Normaalista poiketen ensi sunnuntaina, 9.10, ei ole vierailuaikaa. Eläinten viikon kunniaksi Mikkelin Eläinsuojeluyhdistyksellä on tapahtumina mm. ruokapurkkikeräys Graanin kauppakeskuksen aulassa perjantaina 7.10 klo 9-20 ja sunnuntaina 9.10 tapahtuma Vanhan Sotkun kerhohuoneella (Jääkärinkatu 9) alkaen klo 13. Luvassa on mm. luento kissojen ja koirien ensiavusta. Luennoitsijana eläinlääkäri Milla Mertaoja. Tervetuloa!

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16 osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Sunnuntaina 9.10 ei kuitenkaan ole vierailuaikaa. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi.