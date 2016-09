Löytöeläintalon kuulumisia

Vuodesta toiseen törmäämme samaan ongelmaan eli kissanpentuja syntyy liikaa. Ihmiset eivät leikkuuta lemmikkejään ja pentuja annetaan kenelle vain ajatuksena kunhan johonkin saadaan. Kissanpentu on söpö pienenä ja kun se tulee leikkuuikään, alkaa pissa haista ja kissa mouruaa ja merkkailee. Siinä vaiheessa todetaan ”ei se sopeutunut, maalta oli lähtöisin alunperinkin”. Kukaan ei huoli kissaa, joten se on helppo laittaa luontoon tai toimittaa löytöeläintalolle. Ne kissat, jotka jäävät luontoon, kuolevat tai lisääntyvät ja villikissapopulaatio on valmis. Surullista, mutta arkipäivää ja syynä on ainoastaan ihmisten vastuuttomuus ja välinpitämättömyys.

Tällä viikolla kuulin toisen tyypillisen tarinan. Voisitteko ottaa vanhat, leikkaamattomat kissani, kun otin uuden pennun? Monesti vanha eläin hylätään pois uuden tieltä tai viimeistään silloin, kun eläin sairastuu ja se pitäisi viedä lääkäriin. Onneksi kuitenkin vain murto-osa toimii näin, mutta sekin on liikaa.

Niin samanlainen on Nuutti-kissankin tarina. Ulos joutui kissaparka, kun tuli leikkuuikään. Nyt on nämä asiat hoidettu ja nuori, energinen kissamies olisi valmis muuttamaan uuteen kotiin. Kissakaverit eivät ole hänelle mieleen, joten Nuutti sopisi myös ainoaksi kissaksi. Paljon on muitakin kissoja vailla kotia eli kannattaa ottaa yhteyttä, jos voisi yhdelle tai useammalle tarjota kodin.

Eläinten viikko lähestyy ja järjestämme perinteisen ruokapurkkikeräyksen perjantaina 7.10. Graanin liikekeskuksessa. Löytöeläintalolla kuluu paljon ruokaa ja tälläkin hetkellä monta naukujaa on ruokittavana. Saman viikon sunnuntaina 9.10 ei ole vierailuaikaa.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16 osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi