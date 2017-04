Löytöeläintalon kuulumisia

Kevät on tullut löytöeläintalolle, sillä kantavia kissaemoja muuttaa sisään viikottain. On käsittämätöntä, että kissoja ei tänä päivänä leikata. Emot on usein hylätty luontoon ja ne ovat päässeet villiintymään. Talolla kuluu paljon matolääkettä ja ruokaa. Toinen surullinen ilmiö on vanhat eläimet. Viisaat ja arvokkaat seniorit hylätään syystä tai toisesta. Yleensä siinä vaiheessa, kun eläimellä on vaivaa ja tarvittaisiin eläinlääkäriä. Ihmisen parhaasta ystävästä tulee rasite, joka laitetaan kiertoon. Onneksi monet osaavat kunnioittaa senioreita ja tarjoavat heille loppuelämän kodin.

Kodittomille koirille on löytynyt koteja. Manta, Luna ja Vinski ovat löytäneet mukavat perheet ja kaikilta on tullut iloisia kuulumisia. Se lämmittää aina vapaaehtoisten mieltä ja antaa työllemme merkityksen. Löytöeläintalo on kuitenkin vain hetken koiraton ja tällä hetkellä kotia etsivät pomeranian-kleinspitzmix Dino ja ajokoirasekoitus Veikka. Molemmat ovat kilttejä ja etsivät aktiivista kotia. Molemmista löydät lisätietoa nettisivuilta ja facebookista.

Tulevana lauantaina järjestetään toista kertaa kaikenkarvaisten kissojen Match Show eli leikkimielinen kissanäyttely klo 11 Lemmikkitarvikeliike Rahulassa. Ilmoittautumiset mikkeli@rahula.fi. Tapahtuman tuotto menee kokonaisuudessaan löytöeläintalon hyväksi. Osallistujille on luvassa hyvät palkinnot. Paikalla myös Mesyn buffetti ja Isrok. Kissan ei tarvitse osata esiintyä, mutta rokotusten täytyy olla kunnossa. Tänä vuonna on kilpailuluokat erikseen rotukissoille ja kotikissoille. Tervetuloa mukaan!

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16 osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi