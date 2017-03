Löytöeläintalon kuulumisia

Vuosi 2016 oli vilkas paitsi löytöeläintalolla, myös luonnonvaraisten eläinten hoitolassa. Eläimiä tuotiin tai haettiin hoitoon yhteensä 46 kpl joista 40 onnistuttiin hoitamaan kuntoon ja päästämään takaisin luontoon. Jotkut eläimistä olivat hoitoon tullessaan jo niin huonossa kunnossa että niiden lopettaminen oli eläimen kannalta paras vaihtoehto. Hoitoon tulleiden villieläinten suurehko määrä on merkki siitä että ihmiset kiinnittävät enemmän huomiota ympäristöönsä ja ilmoittavat herkemmin havaitsemistaan mahdollisesti loukkaantuneista villieläimistä. Tämä on ehdottoman hyvä asia.

Nisäkkäitä hoitoon saapui 29 kpl ja lintuja 17 kpl. Yleisin nisäkäs oli orava, joita hoidettiin 17 kpl. Siilien lukumäärä tuntuu valitettavasti vähenevän koko ajan ja hoidettavaksi tulikin vain kolme siiliä. Aikaisempina vuosina siili on ollut jopa yleisin potilas luonnonvaraisten eläinten hoitolassa. Rusakon poikasia hoidossa oli yhteensä kuusi. Kohta on taas käsillä aika jolloin ensimmäiset rusakon poikaset ilmestyvät mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Muistakaa ettei niihin saa koskea ellei ole aivan varma että poikasella on joku hätä. Rusakkoemo ruokki poikasiaan jopa vain kerran vuorokaudessa ja muun ajan poikaset kyyhöttävät suojaväriinsä ja hajuttomuuteensa luottaen. Kannattaa aina soittaa esim. Mesylle numeroon 050 547 9054 jos näet pienen, samassa paikassa kyhjöttävän, rusakon. Pyrimme järjestämään paikalle asiantuntevan henkilön joka varmistaa onko poikanen kunnossa ja mahdollisesti siirtää sen varovasti hieman syrjempään.

Mielenkiintoisin potilas luonnonvaraisten eläinten hoitolassa oli varmaankin mehiläishaukka Harri joka löytyi Kouvolantien varrelta nääntyneenä. Harri söi hunajalla kuorrutettua porsaanlihaa ja mm. banaania 11 päivää jonka jälkeen se siirrettiin Orimattilaan harjoittelemaan lentämistä tulevaa muuttomatkaansa varten. Myös aikuinen joutsen oli aikamoinen näky hoitotiloissamme.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16 osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-20 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi.