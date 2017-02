Löytöeläintalon kuulumisia

Mikkelin löytöeläintalolla on meneillään kissalassa lattiaremontti, jonka vuoksi seuraava vierailuaika on sunnuntaina 12.2. Remppa on vähän sekoittanut löytöeläintalon puuhia, mutta kaikesta selvitään kyllä. Kissalasta oli kaikki tavarat vietävä ennen remonttia pois, joten aula ja karanteenit ovat melko täynnä tavaraa. Samalla tietysti kaikki kissat piti siirtää pois kissalasta karanteenin puolelle. Karanteenissa on melko paljon kissoja tämän vuoksi. Kaiken kaikkiaan kissoja ei talolla onneksi ole kamalan paljon.

Kohta, kelien lämmetessä kissoja lähtee haahuilemaan ulos ja silloin tulee valitettavan paljon vahinkopentuja. Tämä olisi täysin estettävissä, jos kissoja steriloitaisiin ja kastroitaisiin. Varsinkin pojilla toimenpide ei ole iso homma ja siitä yleensä paranee tosi nopeasti, eikä leikkaus ole kamalan kalliskaan. Varsinkin kun ajattelee kustannuksia, joita merkkailuista ja vahinkopennuista puhumattakaan syntyisi. Leikkaus parantaisi muutenkin kissan ja omistajien elämänlaatua. Tällöin kaikki turhat merkkailut ja stressi jäisivät pois. Myös tarpeettomat miukumiset ja ulinat toisien kissojen perään vähenisivät huomattomasti. Eikä myöskään tarvisisi huolehtia mistään vahinkopennuista.

Kuvassa ovat vajaa vuoden ikäiset veljekset Wagner ja Mozart. He ovat olleet aina yhdessä, joten haluavat yhteiseen kotiin. Hyvä puoli kissakaverin olemisessa on se, että kissoilla on touhuamiskaveri, eivätkä ne hillu niin paljon, kuin ilman kaveria olevat kissat. Kissakaveri antaa myös tukea jännittävissä ja pelottavissa asioissa. Nämä säveltäjäpojat ovat kovia touhuamaan ja leikkimään. Talolle tullessa pojat ujostelivat vielä melkoisesti, mutta nyt ne ovat jo todella kesyjä. Pojilla on myös sisko Strauss, joka on aivan yhtä kova temmeltämään kuin veljensäkin. He ovat kaikki todella samannäköisiä.

Talolla on myös noin 8-vuotias kissarouva Tiuku. Hän on valkoinen monenvärisillä laikuilla. Hän on todella seurallinen ja suloinen. Vaikka ikää on jo vähän kertynytkin, on leidillä vielä paljon energiaa.Kotia etsivät myös harmaa neiti Mirella ja mustavalkoinen Noir. He ovat vielä aika arkoja, mutta he reipastuvat kyllä. Heistä Noir on ujompi ja hän kaipaa enemmän tukea ja kärsivällisyyttä uudessa perheessään.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16, osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-20 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi