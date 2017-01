Löytöeläintalon kuulumisia

Säät ovat vaihdelleet vuoden alussa rajusti. Ensimmäisten kunnon pakkasten aikaan tulee aina jonkin verran ilmoituksia ulkoilevista eläimistä. Yksi on huolissaan kissasta, toinen hevosista. Joku miettii, löytyykö koiran tarhasta lämmin koppi.

Usein huoli on aiheellinen. Esimerkiksi kissat eivät kestä pakkasta, vaan niillä on aina oltava suora pääsy lämpimään. Kovilla pakkasilla paleltumat ovatkin ulkokissoilla melko yleisiä – ja jäävät valitettavan usein täysin hoitamatta.

Myös koirien ulkoiluun pakkanen vaikuttaa. Vaikka lenkkeillessä tarkenisikin, saattaa tarhassa tulla oikeasti kylmä. Onneksi yhä useammin tarhakoirilla onkin pääsy lämmitetyn kopin lisäksi esimerkiksi piharakennukseen.

Hevoset, lampaat ja naudat kestävät kuitenkin pakkasta hyvin, kunhan pääsevät halutessaan suojaan viimalta. Myös sulaa juomavettä on tuotava pakkasella tarvittaessa useampiakin kertoja päivässä. Sisäoloihin tottunut eläin on totutettava viileämpään pikkuhiljaa. Nopeasti tymähtävä paukkupakkanen voi olla tottuneellekin armoton: eläimiä on aina seurattava ja ne on voitava tarvittaessa siirtää suojaan.

Löytöeläintalolla oman kodin lämpöön pääsyä odottelee Emolasta löytynyt kolmivärinen, nuoren oloinen narttukissa. Myös Rahulasta talolle päätynyt mustavalkoinen kissa kaipailee uutta tai vanhaa omistajaansa. Pirteä posavinanajokoira Luna on niin ikään vielä vailla aktiivista kotia. Luna on luonteeltaan avoin, reipas lenkkeilijä, joka nauttii myös ajatustyöstä.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16, osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-20 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi