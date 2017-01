Löytöeläintalon kuulumisia

Viime vuosi ei paljon poikennut aiemmista eläinmäärän osalta, sillä eläimiä tuli taloon 299 kpl. Suurin asiakasryhmä on edelleen kissat, koirat seuraavana ja pieneläinten määrä on onneksi vähentynyt. Luonnonvaraisia eläimiä tuli enemmän ehkä ihmisten valveutuneisuuden takia. Löytökissoja siis tulee paljon ja pieni osa lähtee takaisin omaan kotiinsa eli omistajat eivät kysele kissojensa perään. Kissoja tulee myös huostaanotettuina kuten koiriakin. Karkuteillä olevat koirat haetaan poikkeuksetta kotiinsa, joten talolla uutta kotia etsivät koirat ovat tulleet sinne monesta eri syystä. Positiivista on kuitenkin se, että vuonna 2016 eläimiä lähti 303 kpl.

Monella eläimellä on tullessaan terveysongelmia, sisäloisia, flunssaa, ripulia, hammasvaivoja jne. On käsittämätöntä, että eläimestä ei osata ottaa vastuuta tai sen hoitamiseen ei haluta käyttää rahaa. Lähes joka talolle tullut koira kävi hammaskiven puhdistuksessa ja hampaita jouduttiin jopa poistamaan. Monella olivat myös rokotukset menneet vanhoiksi. Jokainen lemmikin omistaja voisi katsoa eläimensä suuhun säännöllisesti ja hoitaa hampaat ajoissa. Ei ole myöskään kovin suuri vaiva hoitaa madotukset kahdesti vuodessa ja tarkastaa rokotuskortti.

Kuluneena vuonna jouduimme myös toteuttamaan suuria remontteja talon sisällä sekä uudistimme koiratarhat. Tänä vuonna olisi vuorossa kissatarhat ja yritämmekin kerätä niihin rahaa kirppispöytien avulla. Otamme siis mielellämme vastaan tavaralahjoituksia. Vaatteiden pitää olla siistejä, ehjiä ja puhtaita ja tavaroiden ehjiä ja toimivia. Lahjoituksia voi tuoda päivisin klo 8-14 ja iltaisin klo 18–20. Iso apu on myös siitä, jos ehdit ohi kulkiessasi järjestellä kirppispöytiämme.

Omistajaa odottelee kolmivärinen tyttökissa, joka löytyi viime viikolla Heimarista. Koirapuolella uutta kotia odottelevat Lhasa apso Torkku, hirvikoira Manta sekä posavinanajokoira Luna. Lisätietoa koirista löydät nettisivuilta kuten myös monista kissoistamme.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14–16 osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8–14 sekä klo 17–21 ja viikonloppuisin klo 8–18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi