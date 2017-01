Löytöeläintalon kuulumisia

Löytöeläintalolla on tällä hetkellä suhteellisen hyvä tilanne eläinten määrää ajatellen. Löytyy sieltä vielä kuitenkin mota kotia etsijää. Harmaa sosiaalinen rouvakissa Nasu etsii kotia, jossa hän saisi olla perheen ainut hellitty lemmikki. Toinen rouvakissa on valtavan kaunis Silja. Hänellä on kokovalkoinen upea pörröinen turkki ja erikoisempana ominaisuutena häneltä löytyy tassuista kuusi varvasta. Oranssi herrakissa Ron on melko sopeutuvainen erilaisiin koteihin. Hän tulee toimeen hyvin melkein kaikkien kanssa.

Uudempia kodin etsijöitä ovat muunmoassa iso pörröinen Tenu kissa ja karvista muistuttava Pavarotti kissa. Molemmat ovat tosi mukavia veikkosia. Salli on pienikokoinen mukava valkomusta kissa. Hän on myös todella mukava ja sosiaalinen. Vähän ujompia tapauksia ovat mustavalkoiset Havu ja Noir. Molemmat reipastuvat jo kovaa vauhtia, mutta kaipaavat kärsivällisen perheen.

Nuorempia kodin etsijöitä ovat esimerkiksi Lotus ja Mirella. Kauniit kissaneitoset ovat noin vuoden ikäisiä. Lotus on musta valkoinen sosiaalinen ja leikkisä. Mirella on harmaankirjava ja hän kaipaa vielä vähän rohkaisua, mutta kyllä hän vielä reipastuu. Hän haluaa tueksi kotiinsa kissakaverin.

Kotia vailla on myös Lhasa Apso uroskoira Tassu. Hän on todella mukava kaveri. Hän tykkää touhuta ja leikkiä leluillaan. Hänen lempparinsa on vinkuva leijonapehmo, jota hän ylpeänä kantelee mukanaan. Toinen kotia etsivä koira on Posavinanajokoira Luna. Hän on noin kolme vuotias ja hänellä on energiaa vaikka koko kaupungille jakaa. Hän tarvitsee kodin, jossa on paljon aktiviteettia ja puuhaa touhukkaalle tytölle. Hän tarvitsee myös perheen joka on valmis noudattamaan koiran erikoisruokavaliota.

Uuden kodin haluaa myös hirvikoira Manta, joka on jo päässyt elämässään jo vähän pidemmälle, sillä hän on jo 10-vuotias, mutta kyllä hänellä vielä energiaa piisaa. Tässä oli nyt pieni esittely kotia vailla olevista karvaisista kavereista. Jos joku heistä kuulostaa sopivalta lisältä perheeseesi, niin ota yhteyttä löytöeläintaloon tai tule käymään vierailuaikaan.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16, osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-20 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi