löytöeläintalon kuulumisia

Joulu on mukavaa aikaa löytöeläintalolla, kun ihmiset muistavat kodittomia eläimiä ruoka- ja rahalahjoituksin. Lahjoitusten avulla pääsemme pitkälle kevääseen. Joululla on myös kääntöpuolensa, sillä joulu on myös aikaa, jolloin lemmikkejä unohdetaan jättämällä ne heitteille tai viedään taivaaseen lähetettäväksi. Miten eläin ei ole perheenjäsen jouluna? Käsittämätön ja surullinen ajatus. Otamme mieluummin tällaiset tapaukset löytöeläintalolle uutta kotia etsimään. Myös vanha eläin voi saada onnellisen loppuelämän eikä taivasmatka ole oikea ratkaisu.

Joulu sisältää myös vaaroja lemmikeille kuten suklaa, myrkylliset kukat, oikeat kynttilät, rypäleet, rusinat ja pähkinät, taikina, lahjanaru jne. Lista on pitkä, mutta vastuullinen omistaja osaa ottaa nämä asiat huomioon myös joulun vietossa.

Koirapuolella meillä on ollut hulinaa jo pidemmän aikaa ja moni koira on saanut uuden kodin. Pikkukoirat ovat tällä hetkellä kaikki varattuja, mutta kotia etsii edelleen 10-vee, kiltti hirvikoiratyttö Manta sekä posavinanajokoira Luna. Luna vaatii aktiivisen, mielellään metsästävän kodin. Luna ei kuitenkaan sovi ulkokoiraksi kuten ei mikään koira, jos ulko-olosuhteet eivät ole riittävät. Moni koira viihtyy myös ulkona, mutta silloin ei vain eristetty koppi riitä, vaan asumuksessa pitää olla myös sähkölämmitys.

Löytöeläinten jouluvastaanotto järjestetään sunnuntaina 18.12. klo 14–17. Tervetuloa tapaamaan karvaisia kavereita ja kahvittelemaan kanssamme. Ohjelmassa elävää musiikkia ja arpajaiset. Eläimet toivovat joululahjaksi pehmeää ruokaa, eläinkaupan kuivaruokaa, puruluita ja koiran leluja. Tarvetta olisi myös kissanhiekalle ja matolääkkeille, vaikka nämä eivät eläinten toivelistaan sisältyneet. Samalla voi maksaa jo jäsenmaksun ensi vuodelle, jotta saa jäsenedut heti vuoden alusta sekä keväällä jäsenlehden postilaatikkoon. Tervetuloa kaikki, nähdään sunnuntaina!

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16 osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi