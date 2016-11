Löytöeläintalon kuulumisia

Muuttomatka ei kaikilla linnuilla suinkaan suju ongelmattomasti. Vaikka suuri osa sorsalinnuista nykyään viettääkin talvensa mahdollisuuksien mukaan lähellä pesimäpaikkaansa, osa lentää ainakin hieman etelämmäksi jossa sulaa vettä on varmemmin tarjolla koko talven ajan. Mikkelissä, Saksalan ruokintapaikalla, on runsaasti talvehtimaan jääneitä lintuja jotka pysyvät hengissä säännöllisen ruokinnan avulla. Onkin hyvä että vesilintujen ruokinta Mikkelissä on Mikkelin Citysorsat –yhdistyksen toimesta keskitetty valvottuun ja yhteen vakituiseen paikkaan.

Haukivuorelta löytyi kuvan naarassorsa joka oli ilmeisesti väsähtänyt muuttomatkallaan ja löytyi kaukaa vesistöistä. Tarkkaavaiset ihmiset ottivat heinäsorsan kiinni ja toivat sen Mikkeliin hoitoon. Ennen Mikkeliin matkustamista sorsa oli saanut yöpyä perheen suihkukaapissa ja oli myös saanut ruokaa. Löytövaiheessa vielä pahasti kylmettynyt sorsa oli jo hyvää vauhtia toipumassa kun se Mikkeliin saapui. Sorsa vietti vielä yhden yön lämpimässä runsaan ravinnon kera ja sai myös uiskennella ammeessa.

Seuraavana aamuna sorsa kuljetettiin Saksalan ruokintapaikalle, mutta sorsalla ei suinkaan ollut mielessäkään jäädä talveksi ruokapatojen äärelle. Se ampaisi lentoon kaakattaen (ilmeisesti kiroillen) heti kun kuljetuslaatikon luukku aukesi ja lähti lentoon – kohti Haukivuorta josta se löytyi.

