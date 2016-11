Löytöeläintalon kuulumisia

Nasu on jo vähän varttuneempi kissarouva ja hän haluaa omaan kotiinsa perheen, jossa näin hienon leidin pitää olla ainut hellittävä kissaeläin. Eihän sitä huomiota sovi muille kissoille antaa, kun tässä olisi näin kovin upea matami paijattavaksi. Näin hieno rouva on aina valmiina halimaan ja pyörimään jaloissa. Kyllähän sitä välillä toki pitää huiliakin, kun on tuo ihmisten huolehtiminen ja hoivaaminen niin uuvuttavaa. Onhan siinä hyvätkin puolensa. Niiltä saa ruokaa ja edullisen vessansiivouspalvelun.

Monesti nuo ihmiset yrittävät laittaa kissoja nukkumaan aiva ihmeellisiin paikkoihin. Kaiken maailman peteihin ja patjoille, jotka ovat aivan liian pehmeitä ja niissä tulee myös kuuma liian nopeasti. Voi, että ne ihmiset ovat höpsöjä. Sitten jos tekee sen erehdyksen, että menee siihen pedille nukkumaan, niin pitää kuunnella sitä ainaista valitusta niistä kissankarvoista. Helpompi ratkaisu on nukkua vaikka siinä pedin vieressä niin ei tarvitse ihmisten valittaa ja yleensä siinä on paljon mukavampikin nukkua.

Joskus ihmisiä on kiva vähän kiusotella ja mennä vaikka nukkumaan niiden käden päälle, jotta ne eivät voi siitä hievahtaakaan. Kutsuhuudot eli siis naukuminen on myös tehokas keino komentaa ihminen antamaan ruokaa ja jos ei se toimi niin voi jostain pöydältä tai hyllyltä vaikka tiputtaa jonkun esineen, niin eiköhän sieltä sitten viimeistään joku tule. Vielä yksi kikka mikä toimii hyvin ihmisiin on, että kun ihminen tulee vihaisena komentamaan, että miksi tiputit tuon kupin lattialle, niin pyöristää ja suurentaa silmiä ja katsoo mahdollisimman viattomasti sitä silmiin, niin yleensä ne ovat kuin sulaa vahaa, eivätkä pitkään jaksa olla vihasia.

Siinä oli pari neuvoa kissoille, jotka eivät ole vielä paljoa olleet ihmisten kanssa tekemisissä tällaiselta kokeneelta konkarilta. Nyt vielä kehottaisin sitä ihmistä, joka kaipaa pehmeän ja pörisevän palleron syliinsä ottamaan yhteyttä löytöeläintaloon ja kysymään Nasua.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16, osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi