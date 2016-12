Löytöeläintalo kuulumisia

Eläinten kanssa sattuu ja tapahtuu. Kaikilla lemmikin omistajilla on varmasti vaikka kuinka monta hauskaa juttua omista eläimistään. Tässä muutama sattumus meidän kotihoitolasta:

Kissa on viisas eläin. Sauli tiesi, että vessan ovi aukeaa kahvasta. Niinpä Sauli päätti avata oven ihan itse. Sauli otti kovan vauhdin ja hyppäsi ylös – ja tumps, törmäsi oveen noin parinkymmenen sentin korkeudella. Johtui varmaan siitä, että Saulilla oli ikää muutaman viikko ja korkeutta kymmenisen senttiä.

Kun on monta kissaa, niin jokaisesta ruokamurusta on taisteltava, ihan periaatteen vuoksi. Sipulia silputtaessa muutama nokare tipahti lattialle ja vieressä odottavasta kissalaumasta Elmo selvisi voittajana. Se nappasi sipulinpalat suuhunsa yhtään nuuskimatta ensin, että mitähän ne mahtoivat olla. Voi sitä syljeskelyä, irvistelyä ja pään ravistamista. Toiset eivät sitten enää ottaneetkaan osaa kisaan.

Joulu on mukavaa aikaa ja joulukuusi ehtymätön riemunlähde. Koristeet kiskotaan tietenkin pois kuusesta, köynnökset silputaan pieniksi pätkiksi ja pallot ryövätään puusta ja niillä leikitään mieluiten keskellä yötä. Meillä kissa hoiti tuon kuusen riisumisen ja koira konttasi kuusen alla juomassa vettä kuusen jalasta.

Aran Ässä-kissan mielestä pallonnoutoleikki on kaikkein parasta. Vain yksi pallo kelpaa ja vain yksi ihminen kelpaa sitä heittämään. Jos väärä ihminen heittää palloa, Ässä hakee sen ja vie oikean ihmisen luo. Jos joku muu kissa koskee palloon, Ässä menee ja hakee pallon pois ja vie sen piiloon.

Kylpyhuoneessa oli kissan hiekkalaatikko, lapsen potta ja nuken potta. Vaihdoin hiekkalaatikon ja nuken potan paikkoja. Kun seuraavan kerran menin kylpyhuoneeseen, oli nuken potassa kissan pissa. Ja vain ja ainoastaan pienessä potassa, ei tippaakaan lattialla. Olisin halunnut nähdä, miten kissa peruuttaa siihen ja asettelee itseään tarkasti potan päälle. Otin kerrasta opikseni ja vaihdoin hiekkalaatikon takaisin siihen, mihin se selvästikin kuului.

Jotkut emo-kissat haluavat piilotella pentujaan pitkin taloa. Niiden mielestä hyvä piilopaikka voi olla vaikka keskellä lattiaa. Sellaisen emon kanssa saa olla varovainen, että ei astu vahingossa pennun päälle, niitä kun todellakin saattaa olla missä tahansa. Yhden emon kanssa annoin lopulta periksi. Kun aikamme oli juostu peräkkäin (välillä kissa edellä, pentu suussa ja minä perässä ja sitten toiseen suuntaan minä edellä, pentu käsissä ja kissa perässä), luovutin ja siirsin koko pesän saunan eteiseen, mihin kissa oli päättänyt kotinsa perustaa.

Pekka-kissanpentu oli lähdössä uuteen kotiin. Pekka laitettiin kuljetusboxiin ja ovi kiinni. Vielä ennen lähtöä halusin hyvästellä Pekan ja kurkkasin boxiin. Sieltä näkyikin kaksi pientä kissannaamaa. Jo aiemmin mainittu supervilli Sauli oli jossain vaiheessa mennyt Pekan seuraksi. Hyvä, kun huomasimme asian jo lähtiessä, Pekan ottajalle olisi tullut toinen reissu, kun ylimääräinen kissa olisi pitänyt palauttaa.

Joulu on tosiaan mukavaa aikaa, mutta on syytä olla tarkkana koristeiden ja lahjanarujen kanssa. Lemmikit haluaisivat usein kovasti syödä niitä, mutta se on vaarallista. Lahjanaru suolistossa voi olla kohtalokasta.

Löytöeläintalokin hiljenee joulun- ja uuden vuoden viettoon. Seuraava vierailuaika on sunnuntaina 8.1.2017.

Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin ja pyhäpäivisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi.