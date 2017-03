Lovestock 2017 -tapahtuma valloittaa Kulttuuritalo Tempon lauantaina 29.4. Tapahtumassa yhdistyvät mielenkiintoisella ja persoonallisella tavalla hius- ja muotinäytös häätunnelmissa live jazz- ja rockmusiikkin tahtiin.

– Luvassa on aikamoinen spektaakkeli, lupaa tapahtuman pääpromoottori ja ideanikkari Otto Ravantti.

Ravantti halusi luoda tapahtuman, jossa tuodaan esille paikallista osaamista ja persoonallisuutta mahdollisimman monipuolisella sekä kiinnostavalla tavalla.

– Tällöin syntyi ajatus muotinäytöksestä. Teema näytökseen oli alitajunnassa heti: Rakkaus! Tuo jo lähestulkoon unohdettu voimavara, puhtain ja voimakkain energian muoto! Annetaan ja otetaan vastaan, vaihdetaan! Love stock exchange, LOVESTOCK. On hienoa, että erialojen ihmiset ovat yhdessä lähteneet tekemään tätä Rakkauden näytelmää yhteistyössä, hän tiivistää tapahtuman teeman.

Illan show sisältää persoonallisia malleja, vinkkejä kesän hääkampauksiin, elävää musiikkia sekä ammattilaisten sekä harrastajien voimin, tanssin ammattilaisia, moottoripyöriä, alusvaatemalleja, upeita koruja, fitness tyttöjä ja paljon valoja.

– Siirtymät tunnelmasta toiseen saattavat olla jopa dramaattisia. Käsikirjoituksesta tuli erittäin poikkitaiteellinen täynnä vastakohtia, joskin myös häähumuista harmoniaa saadaan riittävä annos, vihjaa Ravantti illan ohjelmasta.

Ravantti toteutti reilu vuosi sitten ystävänpäivänä Luontaistuote Päivänpaisteen tiloissa LovePunk- demonäytöksen yhteistyössä Groovestyle kampaamon ja Puistokukka Rantalaisen kanssa. Hyväksi koettu yhteistyö jatkuu myös tässä tapahtumassa. Tapahtumaan on löytynyt hyviä ja persoonallisia yhteistyökumppaneita edellä mainittujen lisäksi, mm. Little Big Woman -korut, MyrskyMyrsky-korut, Sirun Liivisoppi, Mikkelin Musiikki, Kulttuuritalo Tempo, Halo-visuals, Hius-studio Hanna, Shapes of Saimaa, Dreamfit team, Kaasarikulma, Cellar Jazz-band, Kirjalan Musakellari, Fat Ravioli and the Chopsticks, Mainostoimisto Groteski sekä Mikke ry.

Ennen illan pääesitystä Tempon aulatiloissa on Hääfiilistely minimessut klo 18–20.30. Aulatiloihin on vapaa pääsy. Siellä on esillä erilaisia häihin liittyviä lähialueen toimijoita. Jos on kiinnostunut tulemaan mukaan esittelemään tuotteitaan tai toimintaansa tapahtumaan, voi olla yhteydessä taavi.lampinen@mikkelinkeskus.fi. Iltatapahtuma alkaa klo 21 ja kahdeksan euron pääsylippuja myydään ennakkoon Luontaistuote Päivänpaisteessa, Groovestyle kampaamossa, Puistokukassa, Sirun Liivisopissa sekä Mikkelin Musiikissa.

LoveStock 2017 Kulttuuritalo Tempossa 29.4. Klo 18–20.30 Hääfiilistely -minimessut, klo 21 LoveStock 2017 -show.