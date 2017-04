Lenkille siitä

Tiedätkö sen tunteen, kun ahdistaa ja tuntuu, että oma kroppa on silkkaa taikinaa?

Minä tiedän sen. Viimeksi maanantaina sain siitä tunteesta tarpeekseni ja pitkän pohdinnan jälkeen sain itseni ovesta ulos ja liikkeelle.

Että voikin olla kylmä. Kuinka se vasen polvi nyt yht´äkkiä tuolla lailla. Mikä siihen kävi? Onko lenkkitossut, jotka vasta viime keväänä ostin, jääneet pieniksi? Miten se on mahdollista! Minkähän verran matkaa on takanapäin? Olisiko syytä kääntyä.

13 vuotiaani, joka lopulta ”potki” minut ulos ovesta ja lähti armollisesti vahtimaan, että teen ainakin 5 kilometrin lenkin, totesi tähän pohdiskeluun, että leikkaa varpaankyntesi ja matkaa on kuljettu vasta noin 400 metriä. ”Jokunen askel täytyy vielä ottaa.”

Kuinka ihminen päästää itsensä tähän tilaan? Että ei ulkoile. Saati, että ihan oikeasti liikkuisikin siellä ulkona, eikä istua jököttäisi pihalla pilkkihaalarit niskassa tai steppailisi hiukan pihapiirissä.

Olen rapakunnossa. Päätin, kun maanantaisen lenkin jälkeen nousin sohvalta – huomautan, että se teki kipeää – saunaan mennäkseni, että jos tähän ei heti kuole, niin sen on jatkuttava. Joka päivä edes lyhyt lenkki.

Tänään siis menen jälleen ovesta ulos, kävelen, ja ihmettelen, että miten voin olla niin helkutin saamaton ja laiska. Sitä kolmatta L-sanaa en sano ääneen. Sen ainoastaan ajattelen, niin että mieli pysyy matalana ja itseinho pakottaa menemään eteenpäin.

Jos en hymyile kun tavataan lenkkipolulla, koeta ymmärtää. Ehkä huomaan ympäröivän maailman sitten kymmenen kilon kuluttua.