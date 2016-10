Rakuunasoittokunta ja Jukka Perko Pitäjänkirkossa.

Saksofonisti Jukka Perko esittää konsertissa Vellu Halkosalmen Lauluja Sielusta -teoksen, jonka säveltäjä on omistanut solistille. Konsertin johtaa musiikkimajuri Jaakko Nurila.

”Miltä voisi kuulostaa 2000-luvun sakraalimusiikki?”, Jukka Perko kysyi Veli-Matti Halkosalmelta vuoden 2005 tietämillä. Kysymyksestä käynnistyi yhteinen ideointi, joka eteni välillä verkkaisesti, välillä ei edennyt lainkaan, ja sitten taas otti harppauksia eteenpäin. Kuultava teos syntyi tuloksena tästä kysymyksestä, vuosien yhteisestä kypsyttelystä ja kolmen kuukauden intensiivisestä sävellysprosessista huhti-kesäkuussa 2012. Veli-Matti ”Vellu” Halkosalmi on monipuolinen musiikin ammattilainen. Hän on toiminut alalla mm. säveltäjänä, sovittajana, muusikkona, kapellimestarina, tuottajana, pedagogina ja oppikirjailijana.

Jukka Perko (s. 1968) soitti itsensä jazz-piirien tietoisuuteen teini–ikäisenä Pori Jazz -festivaaleilla kesällä 1986. Jo seuraavana vuonna hänet kutsuttiin trumpetisti Dizzy Gillespien 70-vuotisjuhlakiertueen orkesteriin. Sittemmin Perkon taiteessa jazzin rytmiikka ja ajatuksen lento ovat saaneet rinnalleen suomalaisen musiikin sydänääniä virsien juurevasta harmoniasta Olavi Virran musiikkiin.

Jaakko Nurilan työ sotilasmusiikin parissa alkoi 90-luvun alussa Rovaniemellä Lapin sotilassoittokunnassa. Opiskelu vei miehen Ouluun, nyt jo lakkautettuun, Pohjan sotilassoittokuntaan, jossa hän toimi soittokunnan viimeisenä kapellimestarina. Nurila on valmistunut Sibelius-akatemiasta saksofoninsoitto ja puhallinorkesterin johto pääaineinaan musiikkimaisteriksi. Sooloresitaalien lisäksi Nurila on toiminut solistitehtävissä kaupungin orkestereissa sekä sotilassoittokunnissa. Tällä hetkellä Nurila toimii Lapin sotilassoittokunnan kapellimestarina.

Rakuunasoittokunta ja Jukka Perko Pitäjänkirkossa to 6.10. klo 19. Liput 20 e. Kesto n.1,5h ei väliaikaa.