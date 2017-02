Ysiluokkalaiset tutustuvat yrittäjyyteen konkretian kautta.

Rantakylän koulu tarjosi yhdeksäsluokkalaisilleen Nuori Yrittäjyys -ohjelmaa yhtenä valinnaiskurssina. Yksi ryhmä pisti pystyyn siivousalan yrityksen.

– Siinä on mahdolisuus perustaa yritys ja yhden vuoden ajan harjoittaa yritystoimintaa, kertoo Leo Pelkonen.

– Tarkoitus on käytännössä näyttää, mitä yritystoiminta oikein vaatii ja pitää sisällään.

Idea siivousalan yritykseen syntyi jatkuvasta aikapulasta.

– Ihmisillä ei riitä aika kaikkeen ja siivous on varmaan yksi sellainen asia, mikä ei tärkeysjärjestyksessä ole ensimmäisten joukossa, pohtii Pelkonen.

– Siksi mietittiin, että kysyntää saattaisi olla juuri tämän alan yrityksellä.

Syksyn aikana laitettiin paperihommat kuntoon. Varsinaisen toiminnan neljän nuoren, Leo Pelkosen, Neea Nenosen, Inka Putkosen ja Atte Vitikaisen yritys aloitti toimintansa joulukuussa.

– Lattiasta Kattoon Ny on yritys, joka tarjoaa erilaisia sisä- ja ulkotilojen siivouspalveluita, kertoo Inka Putkonen.

– Mukaan mahtuu niin arkisiivous kuin isommatkin urakat. Joulun alla teimme muunmuassa joulusiivouksia – isompia ja pienempiä.

Toiminta on ottanut tulta alleen.

– Asiakkaita on ollut ihan kivasti. Lisää toki mahtuu vielä, kertoo Neea Nenonen.

– Markkinointia ollaan tehty Facebookin kautta ja sitten tietysti on puskaradio.

Rajanvetoakin on mietitty, opiskelu ja omat harrastukset asettavat kuitenkin haastetta.

– Kahdesta kolmeen siivouskeikkaa on optimaali, sanoo Nenonen.

– Siinä pystyy vielä pitämään kaikki langat käsissään.

Hintapolitiikka on kohtuullinen, mutta käypä.

– Me joko laskutamme tuntipalkkaa tai sitten urakkana, kertoo Pelkonen.

– Riippuu siitä, millaisella kokoonpanolla ollaan liikkeellä ja miten sovitaan asiakkaan kanssa.

Siivousta tehdään sen mukaan, mikä on tarve, eli saunan pesusta suursiivoukseen.

Lähtökohtaisesti nuorilla on omat työvälineet ja pesuaineet mukana.

– Suurin urakka on kestänyt viisi tuntia ja se oli sekä rankkaa, että samalla palkitsevaa, sanoo Nenonen.

– Oman kätensä jäljen näki heti.

Lattiasta Kattoon Ny toimii ainakin lukuvuoden loppuun.

– Jos tuntuu siltä, että kannattaa jatkaa, niin ei sekään mahdollisuus ole pois suljettu. Kaikki tulot tulevat verovapaana suoraan meille 8 000 euroon saakka. Vielä on mahdollisuus tienata, virnistävät nuoret.

Lattiasta Kattoon Ny -siivouspalvelut: http://lattiastakattoonny.yrittaa.fi/ TAI lattiastakattoonny@gmail.com TAI p.045 155 90 45