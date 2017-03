Kylppäri- ja saunaremontit avaimet käteen -periaatteella

Finello Suomi Oy tuli Mikkeliin.

Finello Suomi Oy syntyi vähän vajaa vuosi sitten.

– Idea sai alkunsa vuonna 2014 alkuvuodesta, kun pääkaupunkiseudulla asuva ystäväni päätti ryhtyä tekemään kylpyhuoneremonttia. Lähdettiin pyytämään tarjouksia eri puolilta. Hinnat vaihtelivat siinä 10 500–18 500 euron välillä, eikä yksikään tarjous pitänyt sisällään kaikkea. Putkimiestä ja sähkömiestä ja niin edespäin olisi pitänyt vielä metsästää, kertoo kertoo Finellon toimitusjohtaja Hannu Mustonen.

– Työn kestoarviot liikkuivat kolmesta viiteen viikkoon. Totesimme, ettei yksinkertainen kylpyhuoneremontti voi kestää viittä viikkoa ja aloimme pohtia ratkaisua siihen, kuinka kylppäriremontti voitaisiin tehdä helpommin ja ennen kaikkea nopeammin.

– Ystäväni, jolla on rakennusliike, lähti mukaan ja aloimme viemään asiaa eteenpäin. Muodostimme tiimit ja sitä kautta alkoi hahmottua muoto – eli purkajat erikseen, laatottajat erikseen, kalustajat erikseen sekä putki-ja sähkömiehet oikea-aikaisesti paikalle. Teimme viidessä päivässä sen remontin, kertoo Mustonen.

Liikeidea oli siinä ja nyt Finello Suomi Oy on täyden palvelun yritys, joka tekee remontit Avaimet käteen -periaatteella Uudellamaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

– Esimerkki – tilataan sauna ja kylpyhuoneremontti. Myyjä tulee käymään, tehdään kattava suunnitelma laattoineen päivineen – myyjällä kulkee laattamallit aina mukana, kuten myös kaluste-esitteet. Suunnitelma tehdään kokonaan valmiiksi asiakkaan kotona, siellä missä remonttikin tapahtuu eikä asiakkaan tarvitse juosta paikasta toiseen.

Kun suunnitelmat myyjän kanssa on tehty valmiiksi, tulee vuorostaan asennuspäällikkö käymään. Hänen kanssaan sovitaan aloitusaikataulu, kesto ja kartoitetaan mahdolliset rajoitukset. Esimerkiksi jos ei suihkuun pääse, meillä on Anttolan Hovin ja Rantakeitaan kanssa sopimukset, että remontin aikana voi käydä pesulla niissä paikoissa.

Työ etenee järjestelmällisesti ja nopeasti.

– Ensin tehdään täydellinen suojaus, minkä jälkeen purku tehdään kerralla valmiiksi ja purun jälkeen välisiivous. Purun aikana paikalla käyvät sekä putki- että sähkömies, jotta tarvittavat muutokset tehdään ajoissa. Sitten tulevat laattamiehet, jotka tekevät tasoituksen, laattapinnat valmiiksi. Tämän jälkeen tulevat kalustajat ja sähkömies käy tekemässä sähköt ja putkimies tarvittavat putkiliitännät. Urakan kesto on maksimissaan kaksi viikkoa. Ja kaksi viikkoa luovutuksen jälkeen otamme vielä yhteyttä asiakkaaseen varmistaaksemme, että kaikki on niinkuin pitääkin.

– Leikkimielisesti sanommekin, että tarvitsemme asiakkaalta vain kaksi allekirjoitusta – sopimukseen ja vastaanottopaperiin, sanoo Mustonen.

Virhevastuu työlle on 10 vuotta, asennustakuu kaksi vuotta, eli rakenteelliset työt kuuluvat sen piiriin.

– Remonttipuolella puhutaan mielestäni vähän väärin takuusta, sillä lakisääteinen virhevastuu ajaa kuitenkin aina kaiken edelle, sanoo Mustonen

– Itse olen kohta 20 vuotta ollut alalla ja kokemuksesta sanoisin, että jos joku myy remonttia jollain takuulla, niin yleensä pyritään väistämään virhevastuuta.

Finello tekee urakan yhdellä sopimuksella raakapinnasta valmiiseen pintaan.

– Ainoa kulu, joka urakkapalkkion lisäksi voi tulla asiakkaalle, voi olla joku rakenteellinen vika perusrakenteissa. Rakennevirheiden päälle emme lähde tekemään yhtään mitään, sanoo Mustonen.

– Mikkelissä meillä on 15 henkilöä töissä ja valmistuneita kohteita tällä hetkellä 20, kertoo aluemyyntijohtaja Janne Ollikainen.

Finello Oy on pärjännyt hyvin tarjouskilpailuissa.

– Varmasti saisi vielä vähän halvemmalla, jos lähtisi kaikki halvimmat kartoittamaan ja hakemaan sieltä täältä, mutta me myymme koko paketin, palveluineen päivineen, eli sopimus sisältää myös mm. lupa-asiat, kotitalousvähennystodistukset ja kaiken muun, sanoo Ollikainen.

– Nyt on hyvä aika kaikille remonttialan yrityksille. Märkätilaremonttien tarve on niin iso, että emme esimerkiksi Mikkelin markkinoilla pysty tyydyttämään edes kolmeakymmentä prosenttia siitä, mikä rakenteellinen tarve on, sanoo Mustonen.

– Rakennuskanta on sen ikäistä, että tarve kasvaa koko ajan – markkina räjähtää seuraavan viiden vuoden aikana käsiin. Me emme tee linjasaneerauksia, eli putkiremonteja, mutta olemme mielellämme mukana uuden kylppärin tekemisessä, mikäli taloyhtiö sen hyväksyy.

Lisätietoja: Finello Suomi Oy Mikkeli (Yrjönkatu 5), Janne Ollikainen p. 040 712 86 65 (www.finello.fi)