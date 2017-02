Kummiottelusta yhteisiä kokemuksia

Kummeille ja kummilapsille on tänä keväänä tarjolla paljon yhteistä toimintaa. Unohtumaton kokemus voi löytyä vaikka jääkiekkokaukalosta.

Kummiuden ei tarvitse tarkoittaa vain kiireessä valittua joulu- ja syntymäpäiväpakettia tai satunnaista puhelinsoittoa. Parhaimmillaan kummilapsen ja kummin välille voi muodostua elämänmittainen suhde, jossa jaetaan arkea, ajatuksia ja kokemuksia. Tämän tietää myös Mikkelin Jukurien kapteeni Marko Kauppinen, joka sattuu olemaan myös viisinkertainen kummisetä.

– Liikkuva työni aiheuttaa sen, että kaikkia kummilapsia en pysty tapaamaan säännöllisesti. Silti parhaita hetkiä ovat aina kohtaamiset lasten ja perheiden kanssa – se, kun teemme jotain yhdessä, Kauppinen kertoo kummilapsikatraastaan, joista yksi asuu Mikkelissä ja muut ulkopaikkakunnalla.

– Kesäkausina vietämme sitten enemmän aikaa perheittäin ja monessa tapauksessa omat lapsemme ovat samoissa leikeissä kummilasten kanssa. Se syventää suhdetta entisestään.

Kauppinen kokee kummiuden kunnia-asiana. Nuoren kasvua ja varttumista voi seurata erityisenä vastuuhenkilönä kuin isoveljen roolissa: kuunnellen, tukien ja tarjoten yhteisiä kokemuksia. Pienetkin yhteiset hetket voivat jäädä merkkihetkinä mieleen, kun ne jaetaan juuri kummin kanssa.

– Oma kummisetäni oli pelimatkalla Englannissa ja toi minulle tuliaisiksi Liverpoolin pelipaidan ollessani seitsenvuotias. Olen nyt kolmekymmentä vuotta fanittanut joukkuetta ehdoitta, kertoo Kauppinen oman tärkeän kummimuistonsa.

– Oman kummityttöni vein puolestaan eräs joulunalusaika Jyväskylässä kaupungille. Kävimme yhdessä Pannukakkutalossa ja hän sai valita itselleen mieluisan lahjan. Yhdessä vietetystä ajasta jäi molemminpuolinen mukava muisto.

Kauppinen kannustaakin kokemaan erilaisia asioita oman kummilapsen kanssa. Yksi vaihtoehto on saapua ystävänpäivänä 14.2. Jukurit-Lukko -kummiotteluun, jossa on itse pelin lisäksi tarjolla myös seurakunnan kasvatustyön järjestämiä toimintapajoja ja erilaista väliaikatekemistä.

– Seurana toivomme, että pelimme voisivat tuoda ihmisiä yhteen. Pelaajanakin on upea nähdä katsomosta lasten iloisia ilmeitä ja kummin kanssa ottelusta voi muodostua varsinainen elämys, Kauppinen kannustaa.

Jukurit-jännärin jälkeen oman kummin tai kummilapsen voi kaapata kainaloon ja painella polskimaan Rantakeitaaseen, jossa järjestetään kevään ajan joka kuun viimeinen perjantai kummien ja kummilasten yhteisiä vesipeuhuupäiviä.

Kaikkien päivien teemana on yhdessä tekeminen ja kokeminen ja tarjolla on muun muassa erilaisia tehtävärasteja, vesijumppaa ja -muskaria. Päivän anti tarjoillaan tavalliseen sisäänpääsyhintaan ja mukana menossa ovat Mikkelin kaupunki, Rantakeidas, Keidas Cafe ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta.