Kuka on sinun enkelisi?

Mikkelinpäivä kutsuu perheitä kirkkoon 2.10.

Sunnuntaina 2.10. vietettävänä mikkelinpäivänä eli enkelien sunnuntaina monissa seurakunnissa järjestetään perhemessuja ja muita koko perheen tapahtumia. Mikkelinpäivän evankeliumissa lapset asetetaan uskon esikuvaksi ja siksi päivän vietossa korostuvatkin juuri lapset ja lapsen usko.

Alkujaan arkkienkeli Mikaelille omistetun juhlapyhän teksteissä tutkitaan enkeleitä ja heidän merkitystään. Kristillisessä ajattelussa enkelit ovat Jumalan sanansaattajia, jotka suojelevat ja opastavat ihmisiä.

Enkelien sunnuntaita vietetään myös osoitteessa suuremmansuojassa.fi. Sivustolle on kerätty tietopaketti mikkelinpäivästä sekä muun muassa lasten tekemiä rukouksia. Enkelien sunnuntai näkyy ja kuuluu myös sekä radiossa että verkossa kampanjavideolla, joka kutsuu pohtimaan, kuka on sinun oma enkelisi.

Tänä vuonna enkelien sunnuntai on osa Suuremman suojassa -kampanjaa, joka nostaa esiin ihmisarvoon liittyviä aiheita. Kampanjalla halutaan tehdä kirkkoa näkyväksi niille, joille kirkon arvomaailma on jäänyt etäiseksi. Samalla halutaan viestiä, että ihmisarvo on kirkolle tärkeä ja merkityksellinen sen omasta sanomasta käsin. Mikkelinpäivänä huomio kiinnittyy lapsiin ja perheisiin.

– Kampanjalla halutaan tuoda esiin, että kristillisessä ajattelussa jokainen ihminen on Jumalan kuva ja sellaisenaan arvokas. Arjen kristillisyyttä on myös toimia enkeleinä toinen toisillemme, pitää huolta toisistamme eli tarjota Suuremman suojaa. Myös heikomman puolella oleminen kuuluu kristinuskon ydinolemukseen, kertoo Kirkon tiedotuskeskuksen kampanjapäällikkö Hanna Piira.

Suuremman suojassa alkoi syyskesällä kouluun lähtevien siunaamisella ja jatkuu muilla osakampanjoilla läpi koko vuoden 2017.

Mikkelissä Perhemessut Mikkelin tuomiokirkossa, Pitäjänkirkossa ja Ristiinan kirkossa klo 10. Otavan seurakuntatalossa klo 15.