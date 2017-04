Kohti valoa –pääsiäis- konsertti

Tämän kevään Kohti Valoa -pääsiäiskonsertissa kuullaan sopraano Laura Pyrröä. Pyrrö voitti Timo Mustakallio -laulukilpailun vuonna 2002 ja on vaikuttanut aktiivisesti sekä kotimaan, että ulkomaiden musiikkielämässä. Kesällä Laura laulaa Gustav Holstin Savitri-oopperan nimiroolissa Helsingissä ja syksyllä hän esiintyy ensimmäistä kertaa Suomen Kansallisteatterissa.

Pääsiäiskonsertin ohjelmistoon kuuluu niin kärsimystä kuin iloa vapautta kuvastavia lauluja. Konsertissa kuullaan muun muassa Bachia ja Verdiä, ensimmäiseltä aaria Johannes-passiosta ja jälkimmäiseltä Desdemonan aaria Ave Maria oopperasta Otello. Suomalaisista säveltäjistä hän esittää Leevi Madetojaa ja Oskar Merikantoa, jolta Pyrrö laulaa Kevätlinnuille etelässä sekä Omenankukat. Vaihtelua ohjelmistoon tuo kokoelma negrosprituaaleja. Osassa niistä lauletaan suoraan Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ja kärsimyksestä. Konserttiohjelmassa myös olevat Dvorakin Raamatulliset laulut kertovat puolestaan Vanhan testamentin tapahtumista

Lauralla pääsiäisen aika menee yleensä musiikin parissa.

– Näin muusikkona hengellinen musiikki rytmittää koko kirkkovuotta, Laura sanoo.

– Itselleni pääsiäinen merkitsee ennen muuta hiljentymisen aikaa.

Laura kertoo, että häneltä haluttiin konserttiin nimenomaan myös keväisempää ja iloisempaa laulua, koska kyseessä on jo toinen pääsiäispäivä.

– Ei voi olla kuin hyvällä mielellä. Kohde on tärkeä, Laura sanoo, kun kuulee tapahtuman tuoton menevän mikkeliläisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukemiseen.

Pyrröä säestää Rait Karm ja toisena esiintyjänä on Musari-kuoro, jota johtaa Päivi Juopperi.

Kohti valoa -pääsiäiskonsertti tuomiokirkossa ma 17.4. klo 18.Konserttiin myydään 20 euron hintaisia ohjelmamaksuja. Järj. Mikkelin Lions Club.