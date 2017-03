Klaus Mäkelä pääsee johtamaan lempiteostaan toisen kerran

Saimaa Sinfoniettan Orkesteripäivien konsertti

Mikkelissä on parhaillaan meneillään valtakunnalliset orkesteripäivät, jotka huipentuvat perjantaina pidettävään konserttiin.

– Perjantain konsertissa on hurjan kiva ohjelmisto. Saimaa Sinfonietta kantaesittää Mikko Nisulan teoksen Vellamon neidot, kertoo kapellimestari Klaus Mäkelä.

– Teos pohjaa romanttiseen traditioon sekä orkestraation, että sävelkielen puolesta. Siinä on myös jonkin verran orientteja sävyjä. Mutta sen enempää en haluaisi lähteä kuvailemaan tai luonnehtimaan teosta, etten vie kuulijalta oivalluksen nautintoa.

Säveltäjänä Mikko Nisulaa voidaan luonnehtia lähinnä uusromantikoksi, joka on kuitenkin omaksunut tyyliinsä mitä erilaisimpia muitakin vaikutteita aina kulloisenkin sävellyksen ja sen aihepiirin mukaan.

Toinen konsertissa kuultava teos, Mozartin Pianokonsertto nro 25 C-duuri on harvemmin esitetty teos.

– Teos ei ole mitenkään ”super soitettu”, mutta ei myöskään hyljeksitty – se on yksi Mozartin laajimmista teoksista ja aivan suurenmoista musiikkia, sanoo Mäkelä.

– Minulle Mozartin musiikki on aina ollut tosi rakasta, mutta se on myös haastavaa, sillä tyylilliset asiat ovat työläitä saavuttaa. Se on todella herkkää, sillä pienikin epäkvaliteetti kuuluu siinä heti. Onko sellaista sanaa olemassa kuin epäkvaliteetti? No nyt on, nauraa Mäkelä.

– Mikkelissä solistisen osuuden hoitaa pianotaiteilija Eero Heinonen, josta minulla ei kyllä ole muuta kuin hyvää sanottavaa. Heinonen on yksinkertaisesti aivan mahtava pianisti ja on ilo tehdä yhteistyötä hänen kanssaan täällä.

Heinonen on tehnyt pitkän uran vuoden 1966 Maj Lind -pianokilpailun voitosta alkaen Suomessa ja maailmalla niin orkesterien solistina, kamarimuusikkona kuin omin sooloresitaalein.

Väliajan jälkeen vuorossa on Beethovenin neljäs Sinfonia.

– Teos on ollut minulle aina erityisen tärkeä. Neljäs sinfonia on kahden suuren puristuksessa. Molemmin puolin nelosta on isot teokset – Sinfonia nro 3, eli Eroica, joka on mammuttiteos ja jota voi jopa kutsua romantiikan ajan alkupisteeksi ja Sinfonia nro 5, Kohtalon sinfonia, jonka kaikki tuntee. Nelonen on tyyliltään enemmän klassinen sinfonia, joka kuitenkin pitää sisällään aivan hurjan määrän erilaisia sävyjä, kuvailee Mäkelä.

– Itseasiassa, kun tein debyyttini kapellimestarina ensimmäisen ammattiorkesterin kanssa Vaasassa, johdin juuri tämän teoksen. Sen jälkeen en ole teosta johtanutkaan, mutta uskon, että tulen palaamaan siihen tulevaisuudessa varmasti vielä monta kertaa.

Mäkelää on pitänyt kiireisenä päättyvällä kaudella eri orkesterit ympäri Suomea.

– Ensi kaudella kierrän paljon Keski-Euroopassa; Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Norjassa, Jenkeissä, Kanadassa, Japanissa ja sen lisäksi Suomessa on tulossa erilaisia projekteja, joista ei vielä sen enempää, sanoo Mäkelä.

Klaus Mäkelä (21v.) on palkittu sellisti ja lahjakas kapellimestari, joka on nuoresta iästään huolimatta herättänyt laajaa huomiota niin kotimaassa kuin maailmalla. Viime keväänä hän solmi sopimuksen maailman arvostetuimpiin kuuluvan kansainvälisen kapellimestariagentuurin HarrisonParrottin kanssa ja kiertää kiihtyvällä vauhdilla maailmaa eri orkesterien edessä. Kapellimestarioppinsa Mäkelä on ammentanut Jorma Panulan nuorisokapellimestariluokalta, jolla opiskelun hän aloitti 12-vuotiaana.

Saimaa Sinfonietta Mikaelissa perjantaina 31.3. klo 19. Mikkelin- ja Lappeenrannan kaupunginorkesterit, pianotaiteilija Eero Heinonen, kapellimestari Klaus Mäkelä. Tapaa konsertin esiintyjiä Taiteilijavartissa klo 18.30