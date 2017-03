Kitin leikkipuistossa on tilaa leikkijöille

Mikkelin tuomiokirkon viereisessä Pelastakaa Lapset ry:n puistossa on leikitetty lapsia jo vuosikymmeniä. Kitin leikkipuistolla on pitkät perinteet, mutta silti Pelastakaa Lapset Ry:n vastaava ohjaaja Jaana Summanen toteaa, että uusilla vanhemmilla ja varsinkin paikkakunnalle muuttavilla vanhemmilla on ollut vaikeuksia löytää puisto.

– Monet ovat harmitelleet kun eivät ole tienneet tästä mahdollisuudesta, kertoo Summanen.

Kitin leikkipuisto on todellinen matalan kynnyksen hoitopaikka. Puistossa on arkipäivisin kello 8.45–12.30 paikalla kolme ohjaajaa, joten puistoon voi ottaa joka päivä jopa 21 leikkijää. Alaikäraja on 2 vuotta ja vanhimmat lapset ovat loma-aikaan ekaluokkalalaisia. Puistoon ei tarvita ennakkoilmoittautumisia eikä paikalla tarvitse olla juuri varttia vaille yhdeksän.

– Vanhemmat tuovat lapset tänne omien menojensa mukaan, sanoo Summanen.

Puistoilu maksaa seitsemän euroa lapselta, mutta kaksi lasta maksaa kuitenkin vain 10 euroa päivä. Maksu maksetaan käteisellä, mutta pidempiä aikoja voi laskuttaa myös laskulla.

Puistossa ollaan ulkona, säällä kuin säällä. Kotoa tuodut eväät syödään kuitenkin seurakuntakeskuksen alakerrassa ja kovilla pakkasilla ollaan enemmän sisällä.

– Ulkoilua painotetaan, se on terveellistä ja lapsihan tykkää olla ulkona säällä kuin säällä, sanoo Summanen.

– Kesällä myös askarteluja on mahdollista tehdä ihan ulkona.

Leikkipuiston toiminnassa otetaan huomioon myös juhlapäivät ja teemapäiviä vietetään tarpeen mukaan. Puisto on tänä vuonna auki myös hiihtolomalla. Maaliskuun alusta lähtien puisto on auki vain keskiviikosta perjantaihin. Säästyneet työtunnit siirretään kesäkuulle, jolloin puisto on auki kesäkuun ajan arkipäivisin kuusi tuntia. Kesäkuussa päivän aikana tarjotaan myös lounas.

– Ajateltiin kokeilla jos se palvelisi ihmisiä paremmin, monella on ollut vaikeuksia järjestää ekaluokkalaisten hoitoa kesäkuussa.

Ulkoleikkejä, punaisia poskia, iloista liikkumista luvassa myös 1.–3.3. klo 8.45–12.30. Kitin leikkipuistossa leikitään myös nyt hiihtolomaviikolla! Jos tarvitset lastenhoitoapua ja lapsesi ei ole vielä aiemmin käynyt puistossa, tutustu toimintaan tarkemmin: www.mikkeli.pelastakaalapset.fi