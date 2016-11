Kirsimaria E. Törönen-Ripatille Etelä–Savon taidepalkinto

Etelä-Savon taidetoimikunta palkitsi mikkeliläisen kuvataiteilija ja taidekasvattaja Kirsimaria E. Törönen-Ripatin tiistaina 29.11. aktiivisesta urasta kuvataiteilijana ja taidekeskustelun herättäjänä. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa ja se maksetaan veikkausvoittovaroista.

Toimikunnan perustelut olivat seuraavanlaisia: Kirsimaria Törönen-Ripatti on aktiivisesti toimiva ja itseään kouluttava kuvataiteilija, joka on pitänyt omia ja yhteisnäyttelyitä paitsi Suomessa, osallistunut myös lukuisiin yhteisnäyttelyihin ulkomailla. Oman kuvataiteilijan uransa ohella hän on ollut tekemässä monipuolista taide- ja tapahtumatuotantoa sekä taidekasvatustyötä.

Hänet tunnetaan alueella voimakkaana taidekeskustelun herättäjänä, joka ei pelkää ottaa kantaa alueen kulttuurisen hyvinvoinnin, lastenkulttuurin ja monikulttuurisuuden puolesta. Törönen-Ripatti tarttuu myös antaumuksellisella otteella moninaisiin luottamustehtäviin kulttuurin kentällä. Omassa työhuonegalleriassaan, Studio Wäkewässä, Törönen-Ripatti keskittyy nykytaiteen myyntiin ja esittelyyn, taidetapahtumien ja -kurssien tuottamiseen. Galleria toimii myös taiteilijoiden ja yleisön kohtaamispaikkana.

Onneksi olkoon Kirsimaria E.Törönen-Ripatti!

– Kiitos paljon! Tää tuli kyllä ihan puskista ja olen todella yllättynyt. Nyt sain selityksen sille, kun itse taidetoimikunnan puheenjohtajana kuusi vuotta jaoin näitä palkintoja ihmisille ja mietin, miten ihmiset oli aina niin yllättyneitä ja liikuttuneita – no, olen sitä nyt itse. En osannut ajatella, että minulle tuollaista myönnettäisiin.

Mitä tällainen huomionosoitus ja palkinto sinulle itsellesi merkitsee?

– Toki sillä on aivan erityinen merkitys. Kyseessä ei ole yleisöäänestys, vaan ”vertaisarvioinnin” perusteella myönnettävä palkinto. Taidetoimikuntahan koostuu eri taiteen alojen asiantuntijoista jotka tämän palkinnon saajasta päättävät, se tekee siitä erityisen hienon. Kyseessä on merkittävä rahapalkinto, mutta vaikka se olisi pelkkä tunnustuspalkinto, antaa se tsemppiä ja uskoa jatkaa eteenpäin valitsemallani tiellä.

Oletko syntynyt sivellin kourassa, vai mikä sinut sai ryhtymään taiteilijaksi?

– En todellakaan ole mikään kuvataiteen ihmelapsi. Muhun vaikutti todella paljon lapsuusvuodet Lähi-Idässä. Siellä kymmenvuotiaana havahduin ihmisoikeuksiin, lastenoikeuksiin, demokratiaan, kansalaisyhteiskuntaan, vapaaseen mahdollisuuteen uskoa, sanoa ja toimia, koska olin kuitenkin suomalainen, suomalaisessa perheessä suomalaisuuteen kasvanut.

– Ajattelin, että voisin taiteen keinoin vaikuttaa ja ottaa kantaa ihmisoikeuksiin, naisten ja tyttöjen asemaan maailmassa. Kirjoitin 17-vuotiaana yksityisestä lukiosta ylioppilaaksi ja lähdin sitten opiskelemaan Helsingin Yliopiston Piirustuslaitokselle. Pari kertaa pyrin Helsingin Akatemiaan, enkä päässyt, joten pyrin Rotterdamin kuvataide akatemiaan, jonne pääsin suoraan toiselle vuosikurssille. Valmistuin sieltä pääaineena grafiikka ja sivuaineena opiskelin maalaustaidetta.

Onko urasi aikana koskaan tullut ajateltua, että ”Onko tässä mitään järkeä”?

– On. Olen toiminut vuodesta 1995 taidealan yrittäjänä. Oltiin maassa sitten nousu tai laskusuhdanteiden kourissa, niin taiteen alalla rahoituksen kanssa on aina yhtä kova vääntö. Me taiteilijat täällä Suomessa ollaan kaikki samaa pientä kulttuurialuetta ja kieliryhmää – Et sä herää aamulla Helsingissä tekemään pääkaupunkitaidetta, etkä herää Mikkelissä tekemään aluetaidetta. Taiteen tekeminen on sorvin ääreen menemistä siinä missä muillakin työntekijöillä.

– Kun sä lähdet aamulla töihin, sulla on se ylämäki kiivettävänä – kun proggis on hyvässä vaiheessa, näkymät on hetken aikaa tosi komeet ja sitten lähdetään persliukua alamäkeen takaisin ja ollaa uuden proggiksen alku- / nollapisteessä. Se on nollasta sataan ja takaisin!

Mistä sinä olet kotoisin?

– Olen syntynyt Tampereella, asunut lapsena Saudi Arabiassa ja Irakissa, käynyt Rotterdamissa opiskelemassa kuvataiteita, palasin Tampereelle rakastumaan mikkeliläiseen mieheen ja tullut sitten Ristiinan kautta Mikkeliin 90-luvulla. Täällä ollaan edelleen ja ylämäkeen kiivetään.